C'est l'un des films les plus attendus de cet été 2018 : Les Indestructibles 2. En attendant la sortie du prochain film d'animation signé Disney-Pixar le 4 juillet prochain, le casting des voix françaises est enfin dévoilé.



14 ans après le premier volet qui avait attiré 5 millions et demi de spectateurs dans les salles, la célèbre famille de super-héros est de retour : Elastigirl la maman, Flèche le fiston, Violette l'ado invisible, Bob le père à la force herculéenne et Jack-Jack le bébé qui ne va pas tarder à révéler ses super-pouvoirs.

Derrière le rôle de Bob, on retrouvera la voix de Gérard Lanvin. Dans ce nouveau volet, le papa sera l'homme au foyer pendant que sa femme mène une dangereuse mission. "C'est un personnage assez incroyable à doubler parce qu'il a une petite voix tranquille, il est très calme malgré ses airs de déménageur", explique l'acteur.

Louane prend la relève de Lorie

Autre nouveauté dans ce casting par rapport au premier volet. Après Lorie, c'est au tour de Louane d'incarner Violette, l'adolescente devenue jeune femme. Enfin, un autre personnage est aussi de la partie : il s'agit de la couturière Edna Mode. La styliste mondaine, caustique, spécialisée dans la confection de tenues de super-héros sera toujours interprétée côté voix par Amanda Lear.



"Edna est très théâtrale dans sa façon de faire des gestes, de parler, comme si elle se caricaturait elle-même", raconte la comédienne.