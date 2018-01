publié le 10/01/2018 à 16:36

Bonne nouvelle pour les fans des mutants ! Selon le média Collider, Tim Miller le réalisateur de Deadpool 2 est en train de préparer un film sur Kitty Pride / Shadowcat. La mutante est déjà apparue au cinéma sous les traits d'Ellen Page dans X-Men : L'affrontement final (2006) et X-Men : Days of Future Past (2014).



Après X-Men : Dark Phoenix consacré à Jean Grey, la franchise X-Men, passée sous pavillon Disney après le rachat de la Fox par la firme à grandes oreilles, continue de faire la part belle à ses mutantes.

Katherin Pryde, alias Kitty/Shadowcat a fait sa première apparition en 1980 dans Uncanny X-Men (1rst) #129, comme le rappelle Collider. Elle est l'une des mutantes les plus jeunes de l'équipe du Professeur Xavier. Extrêmement intelligente et agile, Shadowcat possède un pouvoir bien connu des fans. Pour les autres, l'équipe de RTL Super vous a concocté la super-story de cette jeune femme populaire dans les comics, mais aussi la série animée X-Men Evolution, diffusée dans les années 2000.

Elle peut passer à travers les murs

Les pouvoirs de Kitty ont démarré à son adolescence. Elle peut traverser n'importe quelle surface mais aussi le feu, l'eau et la terre, sans oublier l'électricité. Au fil de son entraînement à l'école des X-Men, elle apprend à passer au travers des murs avec d'autres personnes et objets.



Grâce à ce pouvoir, Kitty peut se déplacer rapidement et éviter de nombreuses attaques en se camouflant (elle peut se fondre dans un décor). Kitty est aussi une redoutable combattante formée aux arts martiaux (après avoir été possédée par le démon Ogun lors d'une aventure au Japon) et une experte en informatique : aucun système ne lui résiste.



Une des membres incontournables des X-Men

Kitty a rejoint très vite les X-Men. Elle a été recrutée par le Professeur Xavier et devient la plus jeune des mutantes à rejoindre l'équipe sous le nom de code Étincelle. Parmi ses meilleurs compagnons : Tornade et Diablo. Kitty entretient aussi une relation avec Colossus (Deadpool).



Au fil de leurs aventures, ils rompent et se remettent ensemble de nombreuses fois. Étant la plus jeune de l'équipe, le Professeur Xavier décide de l'ajouter aux Nouveaux Mutants, mais ce n'est pas du goût de la jeune femme. Elle fait donc tout son possible pour prouver au Professeur X qu'elle mérite au sein des X-Men, qu'elle peut ensuite réintégrer.



Elle a été mariée à Star-Lord des Gardiens de la Galaxie

C'est dans le comics The Black Vortex Omega #1, sorti en 2015, que Star-Lord et Kitty se marient. Vous avez bien lu, la mutante rejoint les Gardiens de la Galaxie. Ils se sont rencontrés lors d'un crossover entre les Gardiens et les mutants. Le couple est rapidement populaire auprès des lecteurs et des lectrices. Kitty prend d'ailleurs le nom du super-héros de l'espace lors de quelques aventures. Cependant, leur mariage sera de courte durée.



Pourrait-on voir cette union au cinéma ? Depuis que Disney (qui possède les héros Marvel comme Star-Lord) a racheté la Fox (qui détient les droits de la franchise X-Men), cela pourrait être possible. Mais reste à savoir si le futur réalisateur ou la future réalisatrice de ce long-métrage, qui est encore à l'état de projet, choisira de dévoiler cette partie de la vie de Shadowcat.