publié le 27/01/2018 à 18:54

C'est une information guettée par les fans de la série Game of Thrones depuis la fin de la saison 7. Quand, diable, va reprendre la saga adaptée de l'oeuvre de George R. R. Martin ? Si les téléspectateurs étaient déjà assurés de ne pas voir les précieux épisodes en 2018, un vaste flou demeurait sur la question de la diffusion du "season premiere", le premier volet de la saison 8.



Dans une interview auprès du tabloïd Metro, la comédienne qui joue la jeune et vengeresse Arya Stark, Maisie Williams, semble avoir vendu la mèche. "Nous finissons le tournage en décembre et nous diffuserons le premier épisode en avril [2019], lâche-t-elle en toute transparence. C'est un délai d’exécution de 4 mois pour ces immenses épisodes. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le montage. Vous ne voulez pas que nous nous précipitions sur cette saison. On doit au public et aux fans de produire la meilleure dernière saison possible", termine l'actrice anglaise.

Il est vrai qu'il serait particulièrement dommage de bâcler les effets spéciaux qui font le sel de cette série fantastique. Le final devrait être un festival de Marcheurs blancs, de dragon (zombie ou non), de lances de glace et autres forteresses conçues grâce à la magie du numérique. Un travail d'orfèvre que l'on ne peut presser.

En attendant, patience...