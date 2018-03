VIDÉO - "Deadpool 2" : le sale gosse de Marvel parodie les X-Men dans un nouveau trailer

publié le 22/03/2018 à 15:26

Deadpool a toujours un certain goût pour le second degré, et c'est pour ça que le public l'aime. Le super-héros irrévérencieux campé par Ryan Reynolds vient de s'offrir un trailer ultra-dynamique et bourré de références pour appâter les fans de super-héros au cinéma le 16 mai 2018.



Au programme de cette bande-annonce : le grand méchant du film, Cable, des têtes tranchées, de l'humour et une bonne dose de moqueries envers nos mutants préférés, les X-Men. Deadpool va devoir protéger un nouveau mutant qui découvre qu'il possède des pouvoirs destructeurs dans ses mains (des pouvoirs semblables à ceux de Cyclope avec ses yeux). Cet adolescent est chassé par Cable. Pour s'opposer à lui, Deadpool va faire appel à d'autres mutants.

Dans la pure tradition de Deadpool, le héros se permet de briser le quatrième mur en s'adressant directement aux spectateurs et à l'industrie du cinéma toute entière. "Cable ne touchera pas à ce gosse. Mais pour ça, j'ai besoin d'aide, lance le sale gosse de Marvel. On va former une super-équipe de la mort. Un groupe fort, moralement flexible, paritaire et assez jeunes pour assurer une franchise pour les 10-12 prochaines années ! On s’appellera : la X-Force !"

Une référence claire aux X-Men qui seront de la partie pour ce film. On peut voir le manoir du professeur Charles Xavier (Deadpool s'amuse d'ailleurs avec le fauteuil roulant du célèbre télépathe), Colosse (et ses fesses en acier) ou encore le Blackbird, l'avion des X-Men.