VIDÉO - "Les Animaux Fantastiques 2" : un dernier trailer à couper le souffle

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald - Final Trailer

publié le 25/09/2018 à 15:21

C'est la bande-annonce que tous les fans d'Harry Potter attendaient depuis des mois. Les Crimes de Grindelwald, le deuxième film tiré de la saga Les Animaux Fantastiques vient de révéler son dernier trailer.



Le monde imaginé par J.K. Rowling, la mère du petit sorcier à lunettes le plus célèbre du monde, continue de grandir. Pour ce nouveau volet des Animaux Fantastiques (ou dixième long-métrage de la saga Harry Potter), les sorciers débarquent en France.

Les héros Norbert Dragonneau, Albus Dumbledore et leurs amis américains affrontent le mage noir Gellert Grindelwald qui souhaite instaurer un nouvel ordre totalitaire sur le monde, dans lequel les sorciers domineraient les Moldus (les humains sans pouvoirs magiques). La bande-annonce révèle de nombreux secrets et réponses à des théories de fans. Elle montre aussi que le film sera riche en action et en effets spéciaux.

Une musique haletante guide l'action durant tout le trailer de 2'23" dans lequel on découvre de nouvelles créatures, lieux, personnages et sortilèges. Le long-métrage sortira dans les salles le 14 novembre 2018.