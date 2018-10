Une boutique éphémère Harry Potter va ouvrir à Paris

publié le 17/10/2018 à 02:37

Uniformes, goodies, objets collectors... La boutique éphémère Harry Potter qui va ouvrir ses portes à Paris pour trois mois aux Galeries Lafayette va ravir les fans du sorcier. Le pop-up storeva ouvrir la veille de l'avant-première mondiale des Animaux fantastiques 2 : Les Crimes de Grindelwald qui aura lieu le 8 novembre à Paris.



Comme le rapporte Le Bonbon, cette boutique sera le rendez-vous incontournable des fans de la saga pour acquérir des objets issus du monde féerique d'Harry Potter tels que des écharpes aux couleurs de Poudlard, des baguettes magiques ou des balais pour jouer au quidditch. Nul doute qu'à l'approche des fêtes de Noël, cela ravira petits et grands pour des cadeaux originaux au pied du sapin.



Si vous êtes Parisiens ou de passage à la capitale, vous avez donc du 7 novembre au 7 janvier 2019 pour vous plonger dans l'univers ensorcelant et fantastique d'Harry Potter et ses compères Ron et Hermione.