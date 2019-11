Harry Potter et l'Armée de Dumbledore dans "Harry Potter et l'Ordre du Phénix"

8 ans après le film Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie, les fans du célèbre sorcier espèrent revoir un jour leurs héros et héroïnes au cinéma. Ce rêve pourrait se réaliser si la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit est adapté.

Sorti en 2016, Harry Potter et l'enfant maudit raconte, entre autres, l'histoire d'Albus Severus Potter, l'aîné d'Harry et Hermione, qui fait sa rentrée à Pouddlard. On le voit d'ailleurs à la toute fin d'Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie. On apprend comment le jeune garçon membre de la maison Serpentard devient ami avec Scorpius Malefoy, le fils de Drago et Astoria Greengrass. Les personnages de la saga Harry Potter sont secondaires, puisque cette œuvre se concentre sur la nouvelle génération de sorciers et de sorcières, mais son adaptation au cinéma aurait permis une réunion du casting d'Harry Potter.

Pour Tom Felton, l’interprète de Drago Malefoy, cette réunion tant attendue est impossible. "Combien vous m'offrez ? Je rigole. Pour être honnête avec vous, je ne pense pas que ce sera possible. On a fait 8 merveilleux chapitres et tout ce qui devait être fait a été fait", explique l'acteur dans une interview pour le média Red Carpet News TV.

"Warner Bros emmène maintenant la franchise encore plus loin dans sa propre direction [avec la saga des Animaux Fantastiques]. Mais, nous sommes toujours immensément fiers d'en faire partie et nous sommes ravis qu'elle soit toujours aussi populaire", conclut Tom Felton.