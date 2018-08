publié le 16/08/2018 à 21:45

Prévue pour le premier semestre 2019, la série américaine de HBO s'annonce dantesque. À cette occasion, l'actrice Nathalie Emmanuel - qui interprète le rôle de Missandei - a dévoilé quelques informations quant à l'intrigue de cette huitième et dernière saison, qui s'annonce spectaculaire. Interrogée par le magazine Hindustan Times, la jeune comédienne de 29 ans a fait des révélations très intéressantes sur ce à quoi les fans peuvent s'attendre.



"On peut s'attendre à une véritable impulsion. Comme dans les deux dernières saisons, nous avons vu le rythme de la série s’accélérer, avec des enjeux de plus en plus importants, dit-elle. Il y a tellement de scénarios, d'histoires, qui doivent prendre fin... Nous devons toutes les terminer, donc le rythme de la série monte encore d'un cran, forcément."

"Il y a tellement de personnages et d'histoires qui n'ont pas trouvé leur conclusion, poursuit l'actrice. Cette saison va donc être incroyablement satisfaisante pour les fans (...) Ce sera incroyablement excitant et crève-cœur. Je pense que les gens seront époustouflés en regardant le final", avance-t-elle.

Des déclarations qui auront de quoi faire plaisir aux fans du show. La saison 8 de Game Of Thrones sera la plus courte de l'histoire de la série, puisqu'elle va avoir droit à six épisodes, tous d'une durée de 80 minutes.