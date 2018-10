VIDÉO - Quand George Clooney parodie "Game of Thrones" pour Nespresso

publié le 17/10/2018 à 11:56

"J'ai terrassé votre redouté dragon." Dans une vidéo diffusée dans la nuit de mardi à mercredi 17 octobre, les internautes ont pu voir George Clooney déposer aux pieds de la princesse Margaery Tyrell, la tête de la légendaire créature cracheuse de flammes. La série Game of Thrones va-t-elle ressusciter le personnage incarné par Natalie Dormer et intégrer le mythique acteur à son casting pour la saison 8 ? "Spoiler alert" : absolument pas.



La vidéo n'a pas été publiée par la production de la série américaine, mais par Nespresso. Et l'intrigue se concentre davantage sur les capsules de café commercialisées dans le monde entier plutôt que sur l'avenir de Westeros. Lorsque la princesse demande à George ce qu'il désire comme récompense pour avoir occis un dragon, l'intéressé déguerpit dans un magasin du géant du café au lieu de réclamer son pesant d'or.

L'ambassadeur de Nespresso depuis 2006 s'est déclaré "très heureux" d'avoir pu enfin réaliser son rêve d'incarner un preux chevalier, comme le rapporte nos confères de BFMTV. Pour retrouver le mari d'Amal Clooney sur les écrans, il faudra attendre la sortie de la mini-série Catch-22, dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée.