publié le 31/07/2017 à 18:38

Vent de panique chez HBO. Plusieurs épisodes de séries produites par HBO ainsi que des scripts auraient été dérobés par des pirates informatiques. "HBO a subi un incident informatique compromettant des informations protégées", a déclaré le network américain dans un communiqué. Nous avons immédiatement commencé des investigations et nous travaillons avec les forces de l'ordre et des entreprises de cyber-protection. La protection des données est notre priorité et nous prenons sérieusement nos responsabilités pour protéger les données que nous conservons".



Les hackers se vantent d'avoir obtenu quelques 1.5 terabytes de données de l'entreprise. Seuls les prochains épisodes de deux séries, Ballers et Room 104, ont été publiées sur Internet. Des textes qui seraient tirés de l'épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones seraient aussi en ligne. Un épisode attendu pour une diffusion le 7 août 2017. Les pirates promettent d’ailleurs de révéler plus d'informations "très bientôt", notent nos confrères d'Entertainement Weekly.

Une longue tradition de fuites

HBO s'est refusé à commenter ou authentifier ces documents. Dès dimanche 30 juillet, jour de la diffusion de l’épisode 3 de Game of Thrones, une poignée de journalistes a reçu un message annonçant l'attaque informatique : "Salut l'humanité. La plus grosse fuite de la cyber-ère arrive. Quel est son nom ? Oh j'oubliais de le dire. C'est HBO et Game of Thrones. Vous êtes les premiers pionniers à pouvoir télécharger cette fuite. Profitez-en et partagez. Celui qui partagera le mieux ces données aura le droit à une interview. HBO s'écroule".

Pour l'heure aucun épisode de Game of Thrones non diffusé n'a été publié sur Internet. Ce n'est pas la première fois que la saga d'heroic-fantasy est la cible de piratages. Les 4 premiers épisodes de la saison 5 avaient été livrés aux internautes illégalement avant la diffusion du "season premiere". La faute aux DVD envoyés à la presse en avance pour qu'ils réalisent leurs critiques. Depuis, les journalistes doivent suivre comme tout le monde Game of Thrones, mais manifestement cela n'empêche pas les révélations involontaires...