publié le 14/05/2019 à 19:10

Rien n'échappe aux yeux affûtés des fans de Game of Thrones. Et les réalisateurs de la série inspirée de l'oeuvre de G. R. R. Martin ont intérêt à faire plus attention avant de dévoiler l'épisode final de la saga lundi 20 mai 2019. D'ailleurs, si vous n'êtes pas à jour, nous vous invitons à regarder l'épisode 5 de la saison 8 puisque la suite de cet article va contenir quelques spoilers !



La huitième saison de Game of Thrones a déjà été marquée par la découverte d'un passager clandestin : un gobelet en carton laissé négligemment sur une table de banquet médiéval. Malgré les millions de dollars et les centaines de paires d'yeux sur chaque épisode, cet élément anachronique est resté à l'image au moment de la diffusion. L'épisode baptisé Les Cloches, diffusé le 13 mai, contient-il, lui aussi, une grossière erreur de ce genre ?

C'est l'avis de beaucoup d'internautes qui ont partagé une photo de l'épisode. Sur l'image, nous pouvons voir Jaime Lannister enlacer sa sœur jumelle Cersei. La scène est émotionnellement très forte mais un détail a choqué bon nombre de fans : Jaime a deux mains en chair et en os. Seul problème : le Régicide a été amputé de sa main droite lors de la saison 3. Depuis, il porte une prothèse en or qui est son attribut principal, son signe distinctif.

YOU HAD ONE JOB #GameofThrones



HOW DID MY MAN JAIME GROW HIS RIGHT HAND BACK pic.twitter.com/O7Zeh11snP — Jon (@MrDalekJD) 13 mai 2019

Les fans étaient donc particulièrement énervés de constater cette énième erreur. Entre les saisons trop courtes et les mauvaises surprises dans l'écriture de certains personnages, la communauté est devenue très sensible.



Mais il faut reconnaître une chose, cette erreur n'est apparue que dans une photo promotionnelle de l'épisode 5. Dans la séquence qui a été diffusée, le cadre est différent et aucune erreur n'est à déplorer. Jaime porte bien sa célèbre main en or lorsqu'il va à la rencontre de Cersei.

> Cersei "You are hurt" Jaime "It doesn't matter" Game of Thrones 8x05 GoT reunite scene