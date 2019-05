publié le 15/05/2019 à 06:23

Attention, cet article va contenir des spoilers sur Game of Thrones. Si vous n'avez pas encore visionné l'épisode 5 de l'ultime saison, baptisé Les Cloches, alors nous vous invitons à remettre la lecteur de cet article à plus tard. Il en va de même pour la vidéo, vite, fuyez !



Port-Réal est désormais à Daenerys. En une journée, la jeune femme aux cheveux argentés a réduit en cendres ses ennemis. Seul problème : elle a aussi carbonisé une bonne partie de la capitale et sa population civile innocente. Il est évident que les autres personnages de la série, du moins ceux qui ont survécu au cataclysme, n'ont pas apprécié le massacre. La ville était tombée et Daenerys a préféré continuer la destruction plutôt que d'être clémente.

Jon, Davos, Arya et Tyrion observent, dans cette bande-annonce du dernier épisode de la série, ce qu'ils ont contribué à créer : une reine des cendres. La capitale est grise et le plan qui présente Daenerys n'augure rien de bon. Malgré sa beauté et sa jeunesse, elle a tous les atours d'une méchante reine de fantasy. Nos héros vont-ils devoir attaquer la toute-puissante Daenerys ? G. R. R. Martin nous réserve-t-il une dernière surprise ? Toutes nos questions trouveront une réponse sur HBO et OCS, le 20 mai 2019.