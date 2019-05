publié le 17/05/2019 à 07:17

Cet article va contenir des spoilers sur l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones. Si vous n'avez pas vu la bataille de port-Réal entre les armées de Daenerys et de Cersei, nous vous conseillons de pas aller plus loin dans votre lecture.



L'épisode baptisé Les Cloches avait de quoi surprendre. Beaucoup de téléspectateurs ont été choqués en voyant Daenerys réduire en cendres la capitale des Sept Royaumes et une bonne partie de la population innocente qui y résidait. Pour certains téléspectateurs, il est impossible que l'héroïne que nous suivons depuis maintenant huit saisons, soit devenue si cruelle en si peu de temps. Sauf à croire en l'intervention d'une tierce-partie...

Pour certains fans, Bran serait le responsable de la folie meurtrière de Daenerys et Ver Gris. Malgré les cloches qui sonnent dans Port-Réal et la victoire désormais assurée, ces deux personnages continuent le massacre. Avant que les cloches ne résonnent, Daenerys semble confuse et des oiseaux sont visibles au loin. Lorsque les armées royales baissent leurs armes, Ver gris semble avoir le regard vide.

Des corbeaux à l'horizon ?

"Ces corbeaux sont, pour moi, le signe d'une interférence. Je crois que le troisième retournement de situation n'est pas la folie de Daenerys mais Bran révélant son plan machiavélique, note, par exemple, un téléspectateur. Je pense que Bran est celui qui a fait de Dany celle qu'elle est aujourd'hui. Bran est mort dans la caverne et il est la Corneille à Trois Yeux maintenant. Les vrais méchants sont peut-être les Enfants de la Forêt et pas les Marcheurs Blancs. Bien sûr cette théorie répondrait à certaines questions et en soulèveraient d'autres..."



Si cette théorie a l'avantage d'offrir un salut au personnage de Daenerys, il semble peu probable qu'elle soit réelle. Les oiseaux que l'on voit planer au-dessus du Donjon Rouge sont plutôt des mouettes. Leurs cris est assez distinctif dans le fond sonore dominé par les cloches. Ce sont des animaux qui ont, de plus, l'habitude d'apparaître dans le ciel de Port-Réal qui est une ville côtière.



De plus, lorsque la Corneille utilise ses pouvoirs, la série a pour habitude d'associer une réaction physique et un bruitage très particulier. Les yeux se révulsent et deviennent blancs le temps de la possession. Bran n'utilise ce don que sur Hodor ou des animaux. On ne retrouve aucun de ces éléments lors de la bataille de Port-Réal.

> Game of Thrones - Hodor goes epic (Warg controlled by Bran)

Le cheval d'Arya

D’autres téléspectateurs ont théorisé que le cheval qu'Arya trouve à la fin de l'épisode - cheval qui semble être celui du capitaine Harry Strickland, le très inutile capitaine de la Compagnie Dorée - pourrait lui aussi avoir été envoyé par Bran. Là encore, aucun indice probant ne peut permettre de vérifier cette théorie.



Ce qui est certain, c'est que les téléspectateurs veulent sauver Daenerys et qu'ils veulent que Bran soit enfin actif dans l'intrigue. Mais G. R. R. Martin n'est pas vraiment là pour satisfaire les désirs du public. Il préfère nettement les contredire et surprendre ses lecteurs (et les téléspectateurs) de la plus horrible des manières.