publié le 23/08/2017 à 10:59

Les théories, espoirs et craintes se multiplient dans la communauté des fans de Game of Thrones. L'épisode final de la saison 7 sera diffusé dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 août prochain, et tout le monde veut connaître le destin de son héros favori.



La saison 7 se distingue des six précédentes en ce qu'elle ne contient que sept épisodes contre les dix auxquels nous étions tous habitués. Les fans enragent de ne pas en avoir plus et cette compression du temps de narration a obligé les créateurs à considérablement accélérer le rythme de l'action. Un choix qui a surpris les téléspectateurs mais qui a l'avantage de faire la part belle à l'action.

Pour se faire "pardonner", HBO a prévu un épisode final très long : 79 minutes et 43 secondes de dragons, d'épées et de joutes verbales. Le plus long épisode de la série d'heroic-fantasy et le plus long épisode pour une série dramatique de HBO tout court. Il dépasse ainsi l'épisode 6 de cette semaine, Beyond The Wall ("Par-delà le Mur") qui détenait ce record de longueur.



Une révélation pour Jon Snow ?

Le titre de l'épisode a été révélé aussi : The Dragon and the Wolf ("Le Dragon et le loup"). Une énigme qui pourrait symboliser l'union entre Jon et Daenerys ou Jon Snow lui-même puisqu'il est le descendant des Stark et des Targaryen, deux maisons représentées par ces deux animaux. Il pourrait donc apprendre (enfin) toute l'importance de son ascendance.



HBO a choisi une photo de Sansa Stark assise à Winterfell pour illustrer cet épisode. On la verra donc ainsi que Cersei et Jaime à la rencontre des alliés de Daenerys pour une première rencontre au sommet pour discuter de la menace qu'est le roi de la Nuit. Seule absente du palpitant teaser pour l'heure : Daenerys. Mais il serait improbable que la Mère des Dragons n'apparaissent pas tant son rôle est central.



Prions que cet épisode ne se termine pas sur un atroce suspense. La dernière saison de la série commencera à être produite en octobre 2017 mais elle pourrait n'être diffusée qu'en 2018 voire 2019.