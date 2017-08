Rien ne va plus entre Arya et Sansa

publié le 25/08/2017 à 07:36

La tension est à son comble entre les sœurs Stark. L'épisode 6 de la saison 7 a offert aux téléspectateurs un moment d'intensité entre Arya et Sansa comme il n'y en avait pas eu depuis longtemps. Les sœurs ennemies se sont quittées à la fin de la saison 1, lors de l'exécution de leur père : Sansa devenait prisonnière de Cersei et des Lannister tandis qu'Arya tentait de rejoindre Winterfell, avec toutes les péripéties qui ont jonché sa route.



Même si des retrouvailles chaleureuses entre les deux sœurs étaient loin d'être gagnées, le comportement d'Arya envers Sansa est à la limite du supportable. Pendant leur confrontation, Arya va jusqu'à minimiser ce qu'a vécu sa grande sœur depuis la décapitation de leur père.



Elle l'accuse de ne pas avoir sauvé leur père et d'avoir trahi leur famille. Pire, dans l'une des dernières scènes de l'épisode, elle la menace clairement de mort avant de lui donner sa dague. Un comportement très étrange, qui rend difficile à cerner ses réelles ambitions.

1. La Waif a pris son identité

Une première théorie voudrait que Arya ne soit littéralement plus elle-même. Certains fans de Game of Thrones sont en effet persuadés que la véritable Arya Stark a été tuée par la Waif dans la saison 6. Dans l'épisode 9, Arya affronte la blondinette psychopathe pour la dernière fois afin de devenir une "no one" pour de bon. Rien ne nous est montré de leur combat dans l'obscurité et on retrouve seulement la jeune Stark avec Jaquen H'ghar, à qui elle remet le visage de la Waif.

Cette absence d'image fait croire à certains que c'est bien la Waif qui a remporté le duel et qu'elle se cache sous le visage d'Arya depuis ce moment. Ils se fondent également sur les propos de Jaquen pour appuyer leur théorie car en voyant le visage de la Waif, il dit à Arya qu'elle est devenue une no one. Or, le dieu multifaces n'a jamais demandé à Arya de tuer la Waif mais il a demandé à cette dernière de tuer la jeune Stark : tuer sans en avoir reçu l'ordre n'est pas digne d'un assassin multifaces.

Cette théorie d'une usurpation d'identité pose tout de même quelques questions. Comment la Waif saurait-elle qu'Arya veut se venger de Walder Frey ? Et comment connaîtrait-elle tous ces détails sur l'exécution de Ned Stark ? Si ses affirmations ne collent pas avec la réalité, elle en sait quand même bien trop pour être une autre personne que la véritable Arya Stark.

2. Elle veut intimider Sansa

Arya menace clairement Sansa pendant leur confrontation dans sa chambre. Elle lui rappelle qu'elle peut prendre le visage de n'importe qui et qu'elle serait prête à mettre le sien : "Je pourrais même devenir toi. Je me demande ce que cela ferait de porter ces jolies robes". Cette menace peut avoir deux caractères : soit Arya veut tuer Sansa, soit elle cherche simplement à l'intimider. Certains fans pensent qu'Arya va tuer Sansa, prendre son visage et se rendre à Port-Réal sous son identité afin de tuer Cersei.



Sans aller jusque là, il est possible qu'Arya ai simplement voulu intimider sa sœur. Sansa a bien compris que sa cadette n'était plus la personne qu'elle avait connue mais plutôt une personne froide, cruelle et sans aucune empathie. Les menaces qu'elle a proféré envers Sansa étaient peut-être sa manière, bien à elle, de se sentir supérieure à son aînée et d'avoir le pouvoir pendant quelques instants.

> Game of Thrones 7x06 - Sansa And Arya's Faces

Ce qui est certain, c'est qu'Arya a joué au jeu des visages avec Sansa, une pratique qu'elle maîtrise depuis sa formation à Braavos. Le but du jeu est de pousser une personne à bout, en étant extrêmement méchant afin de découvrir à qui va sa loyauté et si elle dit la vérité. Arya a appris à ne plus faire confiance à personne et a donc tester Sansa pour tenter de la cerner.

3. Elle a déjoué les plans de Littlefinger

Game of Thrones nous a habitué à des personnages féminins extrêmement forts et voir Sansa et Arya tomber aussi facilement dans le piège de Littlefinger est assez déroutant. Sansa a passé assez de temps avec lui pour savoir qu'il ne recule devant aucune manigance et qu'il est prêt à tout pour le pouvoir. Arya n'a jamais apprécié sa sœur mais sa haine et sa rancœur semblent beaucoup trop fortes pour être vraies.

Arya jouerait donc la comédie pour bluffer Littleinger avant de le tuer. Un jeu de longue haleine afin que Peter Baelish se sente en sécurité et ne se doute de rien. Arya peut revêtir de nombreuses identités, pourquoi fouinerait-elle dans sa chambre en tant qu'elle-même ? Surtout, le temps qu'elle a passé aveuglée lui a permis de développer d'autres sens, comme l'ouïe et l'odorat. Difficile de croire qu'elle n'a pas senti la présence de Littlefinger, dont l'odeur très particulière est soulignée à de nombreuses reprises dans les livres.



La confrontation avec Sansa serait donc une partie du plan, un jeu pour tromper Littlefinger. Car si Arya est très difficile avec sa soeur, elle se montre aussi douce au début de l'épisode : "On voulait toutes les deux être quelqu'un d'autre quand on était petite, lui rappelle-t-elle. Tu voulais être une reine, assise au côté d'un beau et jeune roi sur le trône de fer. Je voulais être un chevalier. Prendre une épée et aller combattre. Aucune de nous deux n'a pu être cette personne". Preuve de sa confiance en Sansa, elle lui donne sa dague à la fin de l'épisode. Reste à savoir ce qu'elle va en faire.