"Game of Thrones" : cette tapisserie folle de 70 mètres retrace toute la série

publié le 26/08/2017 à 13:00

Sansa Stark, brodeuse de l’extrême de Westeros, serait fière. Le musée de l'Ulster, en Irlande du Nord, a produit et expose une tapisserie de style médiéval longue de plus de 250 pieds (soit 75 mètres). Le sujet d'une telle entreprise ? La série Game of Thrones tournée en grande partie dans la région et qui a permis de développer considérablement le tourisme dans certains lieux emblématique.



Si vous ne pouvez pas vous rendre dans le musée en personne, rassurez-vous, cette oeuvre incroyable est disponible en ligne. Naturellement nous vous conseillons d'être à jour dans la série jusqu'à l'épisode 5 de la saison 7 sous peine de vous faire spoiler. La tapisserie représente chaque épisode sous la forme d'une fresque ne reprenant que les moments les plus importants (et donc les spoilers les plus risqués).

Sansa en plein travail de broderie

Il s'agit d'un frise chronologique idéale si vous souhaitez vous replonger dans les aventures des Stark, Lannister et Targaryen. Vous pourrez aussi trouver moult détails comme des fiches sur les personnages, les royaumes, les batailles, les légendes, les mariages et les morts (ainsi que les massacres pendant les noces, ce sont les plus savoureux). La tapisserie est entièrement interactive, c'est autre chose que le broderies de Sansa ou des demoiselles de compagnie d'Olenna Tyrell.

("Une autre rose dorée ? Comme c'est original... Je mange dans des assiettes décorées de roses, de dors dans des draps avec des roses, j'ai une rose gravée sur mon pot de chambre. Comme si ça le faisait sentir meilleur. Les roses sont ennuyantes ma chère;")