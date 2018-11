publié le 08/08/2018 à 08:05

La série Game of Thrones touche bientôt à sa fin. Après une saison 7 étonnante l'été dernier, il ne reste plus qu'une seule saison pour découvrir qui montera sur le Trône de Fer et si le Roi de la Nuit sera vaincu.



Alors que HBO a annoncé que cette ultime saison sera diffusée pendant "le premier semestre de l'année 2019", les fans essayent toujours de récolter d'autres informations. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la chaîne américaine continue d'augmenter l'impatience du public, pour cette saison 8 qui sera la plus courte de l'histoire de la série.

En effet, contrairement aux précédentes saisons de Game of Thrones (10 épisodes en moyenne, sauf pour la saison 7), la saison 8 n'aura que 6 épisodes. Mais que les fans se rassurent, les épisodes feront plus de 80 minutes. De quoi en prendre plein la vue avec des scènes d'actions intenses, des morts tragiques (car oui, il faut s'y préparer) et des dragons toujours aussi majestueux.