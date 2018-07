publié le 26/04/2018 à 11:10

C'est une annonce de feu, qui pourrait jeter un froid. Sur son blog, George R.R. Martin, l'auteur de la saga Game of Thrones qui a conquis les rayons de librairie et le petit écran, a annoncé la sortie d'un nouveau livre.



Mais, il ne s'agit de Winds of Winter (Les Vents de l'Hiver), le sixième tome de la saga, qui se déroule pendant les événements de la saison 7 de la série Game of Thrones, diffusée l'an passé. Intitulé Fire and Blood (Feu et Sang), ce nouvel ouvrage qui sortira le 20 novembre prochain aux États-Unis est un livre historique et non un roman comme l'a expliqué George R.R. Martin sur son blog.

Fire and Blood sera consacré à la dynastie des Targaryen, la famille de Daenerys alias La Mère des Dragons. "Les lecteurs ont peut-être découvert des petites parties de ce récit [de Fire and Blood] dans les anthologies comme The World of Ice & Fire, mais la totalité de l'histoire des Targaryen de Martin est révélée ici pour la première fois", a expliqué Bantam Spectra, l'éditeur du livre outre-Atlantique à l'AFP.



Quid de "Winds of Winter" ?

Sept ans que George R.R. Martin a commencé Winds of Winter , le tome 6 de Game of Thrones, la suite de A Dance With Dragons (sorti en 2011). Et, il n'est pas prêt d'être publié de sitôt. "L'Hiver ne viendra pas en 2018. Vous allez devoir patienter avant de lire Winds of Winter. Cependant, vous pourrez retourner à Westeros cette année [avec Fire and Blood], a confié l'auteur sur son blog. Une manière de calmer la colère des fans...