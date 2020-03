"Game of Thrones" : George R. R. Martin, confiné, poursuit l'écriture des livres

publié le 19/03/2020 à 02:15

C'est un message particulier qu'a adressé George R. R. Martin à ses fans. Sur son blog, l'auteur de la saga Game of Thones, a expliqué que faisant partie des "personnes dont le coronavirus est un risque", il est confiné chez lui au Nouveau Mexique.

Plutôt que de se laisser aller à la déprime, George R. R. Martin explique qu'il profite de la situation pour écrire les sixième et septième tomes de Game of Thrones, attendus depuis 2015 par les fans. "À dire vrai, je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel. J'écris tous les jours (...) Les choses qui se passent au Royaume des Sept Couronnes sont sombres... mais peut-être pas aussi sombres qu'elles sont en train de le devenir ici", peut-on lire dans son billet sur blog.

Intitulé The Winds of Winter (tome 6) et A Dream of Spring (tome 7), ces deux livres sont très attendus par les fans de Game of Thrones, particulièrement celles et ceux qui ont été déçus par la fin de la série. En effet, l'auteur avait expliqué il y a quelques mois : "Je travaille d'une façon bien différente que David et Dan (les créateurs de la série), ne l'oubliez pas. Ils devaient raconter cette histoire en 6 heures et je pense que je vais livrer quelques 3.000 pages de manuscrit pour mes deux derniers livres. Et si ça doit être plus long encore, ça le sera."

George R. R. Martin rassure aussi ses fans

La pandémie n'est pas sans inquiéter l'auteur de 71 ans : "Malgré mon grand âge, je ne me souviens pas d'avoir traversé des événements comme ceux que nous venons de vivre ces dernières semaines". Cependant, cela ne l'empêche pas de rassurer sa communauté en terminant son billet par : "Je me sens bien pour l'instant, et nous prenons toutes les précautions nécessaires. Je suis seul dans un lieu isolé, aidé par un membre de mon équipe et je ne me rends pas en ville et je ne visite personne".