publié le 01/08/2019

Fortnite continue d'être un jeu phénomène. Avec ses millions d'adeptes dans le monde, ce jeu de survie et d'action impressionne depuis sa naissance en 2017. Pour l'été 2019, le jeu a dévoilé sa dixième saison, disponible ce jeudi 1er août 2019 sur Playstation 4, XBox One, PC, Mac, IOS, Android et Switch.

Après la Coupe du Monde remportée par le Norvégien Emil Bergquist Pedersen, alias "Nyhrox", et son partenaire autrichien Thomas Arnould, alias "Aqua", le 28 juillet, Fortnite continue de surfer sur la vague du succès en proposant une nouvelle saison.

Le principe reste le même dans cette saison X : survivre à tout prix dans une arène réunissant 100 joueurs connectés qui s'affrontent. Vous pouvez personnaliser vos avatars, achetez des "skins" (des looks) et des objets, sans oublier des armes. Mais quelles sont plus précisément ces nouveautés ?

La B.R.U.T.E : le robot de combat

Deux joueurs peuvent embarquer dans ce gigantesque robot. Il faudra être attentif pour le conduire en solo, puisque vous devez piloter et tirer en même temps, tout en évitant d'être touché par les balles et les explosions ennemies. À deux, si vous êtes le pilote, vous aurez la possibilité de piétiner vos adversaires et leurs constructions. Vous pourrez par la suite récupérer du matériel pour vous vos prochains édifices. De son côté, le passeur a le choix entre deux armes : un fusil à pompes (10 cartouches causant 50 dégâts) et un lanceur de missiles qui tire jusqu'à 10 missiles en même temps.

Premier aperçu du robot B.R.U.T.E ! Qu'en pensez-vous ? ¿ pic.twitter.com/zw4rfVVNt0 — Fortnite France (@FortniteGameFR) August 1, 2019

Le retour de Dusty Depot

Détruit à la fin de la saison 3 par une météorite, Dusty Depot est de nouveau présent pour la saison 10. Le cratère de Dusty Depot a d'ailleurs été rebouché et vous pourrez observer trois hangars sur la zone, identiques à ceux qui se trouvaient là avant l'explosion. Quant à la météorite destructrice, elle se trouve au-dessus des trois hangars, figée. Vous pourrez y accéder pour récupérer votre butin. Quant à la zone de Loot Lake, vous découvrirez un orbe en suspension, où la gravité est complètement bouleversée. Si vous touchez la sphère, vous aurez quelques surprises.



Le Battle Pass

Pour cette saison, vous pourrez offrir votre Battle Pass à un ami ou une amie jusqu'au 15 août 2019. Dans ce Pass, vous aurez aussi des missions à accomplir. Deux sont déjà disponibles. Chaque semaine, comme pour les défis, une nouvelle mission apparaîtra, avec un fonctionnement différent. Et qui dit nouveau mode Battle Pass dit aussi nouvelles armes. Pistolet à silex, fusil de sniper semi-auto, fusil d’assaut tactique, tourelle déployable, frappe aérienne sont ainsi disponibles pendant un certain temps du jeu.