publié le 20/05/2019 à 17:53

La structure d'Esport Solary à réussi à placer ses deux duos en finale de la Coupe du monde. Baptisée la Fortnite World Cup, la Coupe du monde de Fortnite réunit, chaque week-end depuis le 13 avril, des millions de personnes sur Twitch. Chez Solary, les duos qualifiés sont Karim "Airwaks" Benghalia - Nicolas "Nikof" Frejavise et Duong "Kinstaar" Huynh - Corentin "Hunter" Tardif.



La compétition se joue en duo et en solo. Au lendemain de la fin de la sixième semaine des dix sessions hebdomadaires de qualifications virtuelles ouvertes, plusieurs Français sont considérés comme de sérieux prétendants à la victoire finale à New York.

Les 100 meilleurs joueurs en solo et les 50 meilleures équipes en duo participeront ensuite à la finale qui se déroulera les 26 et 28 juillet à New York. Tous les participants toucheront au minimum 50.000 dollars, tandis que le champion solo recevra 3 millions de dollars.

D'autres Français sont attendus dans les prochaines semaines

Il reste deux sessions en solo et deux sessions en duo pour se qualifier, quatre semaines donc pour que le nombre de représentants francophones grandisse. En France, la structure Solary est l'une des plus grosses structures avec celle de Lestream ou encore celle de Vitality.



Les joueurs de Lestream (le duo Skite-Vato et celui Blaxou-TheVic) sont passés de nombreuses fois proches de la qualification à New York. Ne pas qualifier un seul de ses joueurs en finale serait un échec pour ce club qui est suivi par plus d'un million de Français.



Dans ce Esport où tous les joueurs Français sont très solidaires (ils jouent tous ensemble hors compétitions), la France est l'une des nations les mieux représentées à travers le monde.