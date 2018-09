publié le 28/09/2018 à 18:05

Le produit culturel le plus vendu en France s'apprête, une nouvelle fois, à envahir les rayons. Prévu ce vendredi 28 septembre 2019, sur PC et toutes les consoles (ou presque), le jeu est attendu de pied ferme par toute une communauté de joueurs, puisqu'il s'est imposé comme la référence des jeux de football au fil des années.



À l'heure où Pro Evolution Soccer 2019 propose un certain renouveau et une envie de reconquête, à travers une prise en main très agréable et des sensations de jeu immédiates, une question est sur toutes les lèvres... Est-ce que FIFA 19 surplombe le jeu de Konami ? Quelles nouveautés apportent cette nouvelle édition ?

Après avoir passé de nombreuses heures sur le titre, dans sa version PS4, la rédaction de RTL.fr vous propose de découvrir les points forts mais aussi les points faibles de ce nouvel opus.

L'ambiance visuelle est très bien retranscrite dans "FIFA 19" Crédit : Capture d'écran PS4 FIFA 19

Droit au but

On prend les mêmes et on recommence. Ce nouvel épisode ne change pas fondamentalement son système de jeu par rapport à l'édition précédente. Plus rapide que son concurrent PES 2018, celui-ci est clairement plus orienté arcade. Les passes dites "ping-pong" sont toujours présentent et procurent une sensation de rapidité lorsque l'on construit nos actions. Ainsi, en l'espace de quelques touches de balle, il est possible de se retrouver devant les cages adverses, tout l'inverse de ce que propose le jeu de Konami.



La prise en main reste malgré tout agréable, même si les passes téléguidées auront tendance à rendre l'action beaucoup moins réaliste. Excepté quelques petits bugs, la gestion du moteur physique (Frostbite Engine) s’avère être aussi bien travaillée que dans FIFA 18. Les tacles d'un N'Golo Kanté seront très bien retranscrits, aussi bien qu'une frappe puissante de Cristiano Ronaldo (ambassadeur du jeu).

De nouveaux gestes intégrés

Les joueurs donnent l'impression d'être plus combatifs et hargneux sur le terrain. Tirage de maillot et autres coups d'épaules viendront agrémenter ce spectacle que nous offre le titre d'EA Sports.



Côté gestes techniques, vous allez être servis. De nouveaux mouvements ont été intégrés pour cette version. Le fameux sombrero de Neymar a ainsi été retranscrit à la perfection, tout comme les passements de jambes.



Seul regret, la même animation a été implantée pour tous les joueurs. Voir un passement de jambes, reproduit de manière identique entre un Kylian Mbappé et un Konstantínos Mítroglou est un véritable crève-cœur. Les mouvements s’enchaînent de manière fluide et continue. Le but étant pour FIFA 19 : proposer un jeu, comme à chaque année, de plus en plus soigné au niveau de sa réalisation.





Les gestes techniques sont parfois surréalistes dans "FIFA 19" Crédit : Capture d'écran YouTube/ FIFA 19 Ps4

L'esthétique et l'ambiance sont au rendez-vous

Visuellement, le jeu reste, comme à son habitude, très agréable à l’œil. Dans l'ensemble les joueurs sont bien modélisés et certains détails rendent le match encore plus réaliste qu'il n'y paraît. Les gouttes de sueur et autres veines présentes sur le visage des joueurs contribuent à une immersion encore plus prononcée que les années précédentes.



Les habillages écrans des championnats français et espagnols ont été revus (notamment lors des matchs de Ligue des Champions), contribuent aussi à rendre le jeu beaucoup plus appréciable.



Le public est très bien réalisé, de quoi permettre au titre d'EA Sports de nous embarquer dans un match plus vrai que nature. L'ambiance dans les stades est très convaincante. En témoignent les chants de supporters et autres tifos lorsque les athlètes pénètrent sur le terrain. Seul bémol : les commentaires du binôme de Canal +, Hérvé Mathoux et Pierre Ménès, ne sont pas convaincants. Tout comme PES 2019 (décidément), ils manquent de percussions et disposent de nombreux approximations (montage mal réalisé, son étouffé et inaudible à certains moments).

Le contenu est solide

Cependant, s'il y a une chose que l'on ne peut nier concernant ce FIFA 19, c'est bien son contenu. Et pour cette année, le titre s'offre la très prestigieuse Ligue des Champions. Longtemps restée dans les rangs de Konami, celle-ci s'inscrit désormais comme le fer de lance de ce nouvel opus. Quoi de plus jouissif que de voir rentrer les joueurs, sur fond de musique frissonnante, avec le petit écusson aux étoiles accroché sur le maillot.



Au niveau des modes de jeu, plusieurs points sont à noter : le mode aventure avec Alex Hunter saura séduire les joueurs les plus solitaires. Sa réalisation soignée et travaillée, portée par une mise en scène hollywoodienne, est très plaisante. Désormais, il vous sera possible de diriger d'autres personnages. Danny Williams, meilleur ami d'Alex Hunter et Kim Hunter, sa petite sœur, sont à présent jouables. Différents choix possibles viendront agrémenter ce mode de jeu, toujours aussi plaisant à parcourir. Le traditionnel et désormais culte FUT (Fifa Ultimate Team) est toujours de la partie. Les nouveautés n'y sont pas immenses même si on appréciera un meilleur équilibre au niveau des récompenses.



Aussi anecdotique que cela puisse paraître, le jeu dispose d'un mode "match sans règle". Comme son nom l'indique, il vous sera possible d'effectuer des rencontres avec comme seule limite, uniquement celles que vous allez vous fixer. Ainsi, libre à vous de choisir de vous écharper sur le terrain, sans obtenir le moindre sifflement de la part de l'arbitre.

L'habillage télé est particulièrement soigné dans "FIFA 19" Crédits : Capture d'écran PS4 | Date : 28/09/2018 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > L'habillage télé est particulièrement soigné dans "FIFA 19" Crédits : Capture d'écran PS4 | Date : Les visages des stars sont toujours aussi bien réalisés Crédits : Capture d'écran PS4 | Date : Cristiano Ronaldo fait partie des joueurs les plus forts du jeu Crédits : Capture d'écran PS4 | Date : Les célébrations ont été mises à jour dans cette nouvelle édition de FIFA Crédits : Capture d'écran FIFA 19 Ps4 | Date : 1 / 1 < > +

Au final, qu'en est-il de ce FIFA 19 ? Le jeu est bon, comme chaque année, mais ne bouleverse en rien les codes de la série. Sa prise en main classique et arcade aura de quoi rebuter les joueurs en quête d'un jeu plus réaliste. La réalisation et l'immersion que procure le jeu surplombe le tout mais gare à la stagnation. À l'heure où Pro Evolution Soccer 2019 propose un renouveau, FIFA 19, lui, reste sur ses acquis et pourrait mettre en péril son statut de leader incontesté de jeu de football.

Les plus

- La réalisation et la mise en scène sont soignées

- Les licences avec la Ligue des Champions qui fait son petit effet

- Le mode histoire est bien construit

- Le contenu étoffé

- L'ambiance est très bien retranscrite

Les moins

- Les commentaires français sont peu convaincants

- Certains visages connus sont encore assez mal modélisés

- Les gardiens sont loin d'être irréprochables