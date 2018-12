"Shadow of The Tomb Raider" est disponible sur PC et consoles le 14 septembre 2018

publié le 14/09/2018 à 08:31

La plus grande héroïne des jeux vidéo est enfin de retour. Lara Croft vous attend dans Shadow of The Tomb Raider, chapitre final de la trilogie démarrée en 2013 avec Tomb Raider. Plus sombre, plus stressant que les précédents jeux, il offre aux joueurs aguerris et aux néophytes, une plongée impressionnante en Amérique du Sud.



Dans Shadow of The Tomb Raider (disponible sur consoles et PC), Lara a 23 ans. Toujours à la poursuite des meurtriers de son père, le célèbre archéologue Richard Croft, la pilleuse de tombes en devenir commet une erreur dès le début de l'aventure. Elle provoque une apocalypse et décide seule, d'assumer les conséquences de ses actes et de tout faire pour sauver le monde.

3 ans après Rise of The Tomb Raider, Lara Croft se retrouve happée par les tombeaux et la jungle péruvienne. Que vaut ce nouveau jeu tant attendu par les fans, qui connaissent, pour la plupart, l'héroïne depuis 1996 ?

> Shadow of the Tomb Raider - Trailer de lancement VF

Des énigmes, des pièges mortels... Une recette qui fonctionne toujours

Pour ce chapitre final, Lara va devoir débloquer des milliers de mécanismes pour sortir des tombes et autres grottes remplies de dangers tout au long du jeu. Des espaces qui vous donneront envie de suffoquer quand l'espace se réduit, probablement jeter votre manette de temps en temps (tomber dans une crevasse ou marcher sur un piège n'est jamais agréable) ou hurler de joie lorsque après une énième tentative vous avez enfin compris comment créer un levier pour débloquer une porte secrète.



Mais, pas de panique, si vous n'avez pas envie de vous creuser les méninges pendant des heures, Lara pourra vous guider et les objets nécessaires à votre quête brilleront dans l'obscurité. C'est l'une des nouveautés appréciables : vous pouvez choisir votre niveau de difficulté. C'est ici qu'elle apprend ce que signifie être une pilleuse de tombes. Vous êtes en train de forger la légende Lara Croft.

> Shadow of the Tomb Raider - Tombeaux Défis et Énigmes

Des environnements d'une beauté à couper le souffle

Une grande partie des aventures de Lara vous entraîne dans la forêt d'Amérique du Sud. Étouffante, sombre, elle peut être votre ennemie lorsque les animaux sauvages décident que vous ferez un bon dîner, comme votre amie pour surprendre vos agresseurs. Le réalisme de Shadow est ici saisissant : jeux de lumière, sons, animaux, la jungle vous engloutit. En même temps que Lara, vous devrez apprendre à tirer parti de cet environnement complexe. Mais, comment dompter un environnement aussi sauvage ? Pendant les sessions de jeu, la pilleuse de tombes va devoir repousser ses limites physiques et psychologiques pour s'en sortir.







Nouveauté de ce jeu : Lara peut faire du rappel. Ce qui vous laisse une liberté totale d'exploration dans les grottes, mais aussi à l'extérieur. Grimper au plus près du soleil du Pérou, ou repousser les limites de l'escalade au-dessus des torrents d'eau déchaînés. N'oubliez pas entre-temps, de survivre aux tsunamis, la fatigue et les jaguars. Durant ces sessions de jeu, certains reconnaîtront l'univers d'Uncharted, un jeu d'aventure avec des énigmes, mais avec Nathan Drake comme personnage principal.

> Shadow of the Tomb Raider - Un monde à couper le souffle

Enfin, mention spéciale pour le village de Paititi où une civilisation a pu survivre à l'abri des regards. C'est là qu'elle découvrira une société cachée et devra pour la première fois interagir avec des personnes bien en vie. Différentes missions s'offrent alors à vous : trouver des trésors cachés pour des enfants, réunir un père accusé à tort de meurtre avec sa fille... Une nouvelle Lara que les joueurs et les joueuses peuvent alors découvrir. La pilleuse de tombes reste maladroite et narcissique, mais elle sait aussi se montrer affectueuse.

Un chapitre final tout en maturité

Certes, la structure de l'aventure reste la même depuis des années : Lara cherche les meurtriers de son père disparu et veut le venger. Elle doit aussi combattre l'Ordre de la Trinité qui veut mettre la main sur un artefact surpuissant afin de dominer le monde. Pour autant, Shadow of The Tomb Raider est bel et bien le dernier volet d'un récit initiatique, démarré avec Tomb Raider en 2013. Ici, Lara doit assumer les conséquences de ses actes.

D'une réalité très violente, Shadow of The Tomb Raider alterne les séquences où Lara, au lieu de grimper vers la lumière, s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres des tombes. Un jeu divertissant, qui renoue avec les origines de la saga que les fans affectionnent, mais qui reste accessible aux novices grâce aux différents niveaux de difficulté. Préparez-vous à devenir Tomb Raider.