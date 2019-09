"Eragon" revient en nouvelles : "Un avant-goût avant de nouveaux romans"

publié le 18/09/2019 à 08:59

Christopher Paolini a 15 ans lorsqu'il commence à écrire cette saga sortie en auto-édition dans la petite ville du Montana où il habite, ville perdue au milieu des Rocheuses américaines. Un romancier et journaliste américain passant par là, achète le livre et tombe sous le charme, il le passe à son éditeur qui n'est autre que Penguin Random House l'éditeur des audio-livres d'Harry Potter... Le succès est immédiat et Eragon a été traduit dans 50 langues.

Eragon est un garçon de ferme dans un pays imaginaire, l'Alagaësia... Dominé par l'infâme Galbatorix qui a éliminé tous les gardiens de la paix, les dragonniers et leurs dragons. Un jour Eragon découvre une pierre, lisse, bleutée : un œuf de dragon. Une femelle qui répond au nom de Saphira va naître. Eragon va devenir le dernier des dragonniers et libérer le pays... 35 millions de livres vendus, traduit dans 50 langues.

L'auteur américain Christopher Paolini se souvient : "C'était inattendu, je n'aurais jamais cru qu'en dehors de ma famille des gens lisent mes livres, pas même ma sœur... le fait que tant de gens, aux États-Unis et dans le monde, aient aimé Eragon m'épate et continue de m'épater... Le succès des livres a complètement changé ma vie : écrire était un hobby, j'adorais, mais ça n'était pas mon métier, et c'est devenu ma profession ! Et le fait d'avoir eu l'opportunité de voyager à travers le monde et de rencontrer tous ces magnifiques auteurs et lecteurs, c'est une expérience folle, c'est merveilleux."

Christopher Paolini Sara Boudjoghra _ libre de droit © Sara Boudjoghra _ libre de droit Crédit : Sara Boudjoghra

Et Christopher Paolini poursuit expliquant pourquoi il a décidé de faire "revenir" Eragon en librairie : "Eh bien j'ai passé tellement de temps à travailler sur cette saga originale... Ça représente 11-12 ans de ma vie, ce qui est énorme, puisque je n'ai fait qu'une seule chose finalement. Mais depuis toutes ces années je n'ai jamais cessé de penser aux personnages et à cet univers. Même quand je travaillais sur un autre projet, Eragon était dans un coin de ma tête..."

"Donc je voulais me servir de tout ça, continue-t-il, mais je savais que je ne voulais pas m’asseoir et écrire des milliers de pages. Voilà pourquoi j'ai écrit sous la forme de nouvelles. Des récits courts mais complets, avec un début, un milieu et une fin. C'était un défi pour moi... J'ai adoré ça, et pour moi, retourner dans le monde d'Eragon, retrouver ces personnages familiers, c'était comme rentrer chez moi après un long voyage..."

Un recueil de nouvelles qui se lit comme un roman

Ces nouvelles offre un vent de liberté incroyable à ce jeune écrivain : "Parce que ça permet d'être libre, d'expérimenter différents types d'histoires sans s'engager dans un récit immense, confie-t-il. Mais dans ce nouveau livre, La fourchette, le sorcier et le dragon, les nouvelles ont un lien entre elles. Mises bout à bout, elles racontent une histoire. Et peu importe qu'on ait lu ou pas la saga Eragon avant, je pense que les lecteurs apprécieront et seront embarqués dans une nouvelle aventure..."



"C'est un avant-goût, j'ai plein d'idées, j'écrirai d'autre livres sous la forme de nouvelles, il y aura aussi de purs romans sur le monde d'Eragon bien sûr, tout est prévu, il me faut juste un peu de temps... Là, je finis de travailler sur un énorme roman de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, des lasers, des extraterrestres et des explosions... plein de bonnes choses ! Donc les lecteurs n'auront pas à attendre trop longtemps : il y aura de nouvelles histoires dans peu de temps."

ERAGON Crédit : John Jude Palencar / Bayard jeunesse

Baptisé La fourchette la sorcière et le dragon, ce nouveau livre nous projette un an après la grande bataille contre Galbatorix le méchant. "Il a fait ce qu'il avait à faire, raconte Christopher Paolini. Il a triomphé. Il a tué le méchant. Il a gagné à la bataille. Alors maintenant, il doit vivre sa vie plutôt comme un mentor, avec plus de maturité. C'était très intéressant à écrire ça ne change rien à la personnalité d'Eragon, ça change juste son rapport au monde et à ses émotions... et c'est une matière formidable pour développer un scénario."

Trois contes

Ce sont des souvenirs anciens qui vont être racontées à un Eragon épuisé par les taches qui lui incombent désormais. Le premier conte est soufflé dans l'esprit d'Eragon par les Eldunari, les cœurs des cœurs des dragons disparus qu'Eragon protège dans la montagne forteresse où il s'est installé.

Nous irons ainsi à la rencontre d'une jeune villageoise et d'un étrange voyageur dont nous avions perdu la trace à la fin du dernier roman. Nous irons combattre aussi Vermund le sombre, infâme dragon qui va faire naître une guerrière magnifique. Et puis nous plongerons dans les souvenirs d'Angela l'herboriste, sorcière et diseuse de bonne aventure maudite, personnage inspiré par une vraie Angela... Paolini, la sœur de Christopher.



"En fait, raconte Christopher Paolini, c’était l’idée de ma sœur Angela d’écrire cette histoire, pas la mienne. Elle est venue me voir et je ne lui ai même pas demandé quelle était son idée. Je lui ai juste dit : vas-y écris, amuse-toi... Il se trouve qu'elle écrit très bien, elle a son propre regard... Et elle a transformé son idée en une histoire très intéressante. Sans cette histoire, il n'y aurait pas eu ce nouveau livre. Je souhaite pour les lecteurs qu'elle écrive d'autres histoires dans le futur ! "