"Eragon" : quand le premier volet d'une grande saga débarquait en France

publié le 14/09/2019 à 11:30

C'était en 2004... Eragon : L'Héritage arrivait dans les mains du public. Sur RTL, le journaliste Stéphan de Pasquale s'écriait alors dans Laissez-vous tenter : "Il y avait Harry Potter et sa cicatrice [la fameuse saga de l'écrivain écossaise J.K. Rowling], il y avait Frodon et son anneau [héros central de la trilogie du seigneur des anneaux du maître de la fantasy moderne, J.R.R. Tolkien], laissez-moi vous présenter ce matin Eragon et sa dragonne ! C'est l’événement de la rentrée jeunesse, c'est à lire en prenant son temps: 750 pages, mais ça vaut le coup."

Une longue histoire d'amour avec ce personnage venait de naître. Comment ne pas être admiratif de cet auteur, Christopher Paolini, jusque-là totalement inconnu, auteur à 15 ans de ce qui allait devenir la deuxième saga de livres jeunesse la plus vendue au monde après le petit sorcier de Poudlard, Harry Potter.