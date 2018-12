L'art-book "Marvel's Avengers: Infinity War - The Art of the Movie" (46 euros)

L'art-book "Marvel's Avengers: Infinity War - The Art of the Movie" (46 euros)

publié le 03/12/2018 à 13:32

Comme chaque année, la course aux cadeaux de Noël a débuté. et vous commencez à manquer de temps ou d'idées, voire les deux en même temps. Alors pourquoi ne pas vous laisser tenter par une sélection spéciale pour les fans de Marvel ? L'occasion de vous faire plaisir, de créer une belle surprise pour vos proches, ou d'initier votre famille à cet univers gigantesque.

2018 aura d'ailleurs été une riche année pour Marvel. Entre la fin d'Avengers : Infinity War lors du claquement de doigts de Thanos, le phénomène Black Panther, l'humour d'Ant-Man et la Guêpe et la puissance de Captain Marvel (en salles le 6 mars 2019), les fans ont pu fêter dignement les 10 ans du MCU (Univers cinématographique Marvel).



Pour vous aider à choisir ce que vous offrirez à vos proches ou à vous-même, voici une sélection de films, comics, jeux et accessoires en fonction de vos préférences ou de votre temps disponible.