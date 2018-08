publié le 24/08/2018 à 18:20

Personne ne s'attendait à son retour. Hans Zimmer, le compositeur et producteur de musique de renom, sort de sa retraite "super-héroïque" pour Wonder Woman 1984. Il avait pourtant annoncé en 2016 à la BBC, qu'il ne travaillerait plus sur les films de super-héros.



Mais, comme le rapporte le Film Music Reporter, Hans Zimmer va s'occuper de la bande-son du prochain film consacré à l'Amazone de DC Comics. Il a déjà signé la composition de la trilogie de Christopher Nolan (The Dark Knight - 2008), du prochain X-Men : Dark Phoenix (Simon Kinberg) et de The Amazing Spider-Man 2 (Marc Weeb).



Prévu pour le 30 octobre 2019 en France, Wonder Woman 1984 va une nouvelle fois mettre en avant l'actrice Gal Gadot, dans la peau de la super-héroïne découverte dans Batman V Superman. Elle sera accompagnée de Steve Trevor (Chris Pine), déjà vu dans le premier épisode.

On notera aussi la présence de Pedro Pascal, connu pour ses rôles dans Game of Thrones (Oberyn Martell) et Narcos (Javier Peña) , ainsi que de Kristen Wiig, qui se glissera dans la peau de Cheetah, l'une des plus grandes ennemies de Wonder Woman.