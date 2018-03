"Wonder Woman", le film de tous les records, passe-t-il le Bechdel Test ?

publié le 28/06/2017 à 09:50

Comment Wonder Woman est-elle devenue l'une des super héroïnes les plus célèbres de l'univers DC Comics ? C'est la question à laquelle répond le film éponyme, sorti depuis le 7 juin dernier dans les salles françaises.



Le premier long-métrage mettant en scène une super héroïne et réalisé par une femme (Patty Jenkins) raconte l'histoire de Diana, princesse des Amazones, un peuple de femmes créé pour combattre Arès, le dieu de la guerre. Leur mission : restaurer la paix dans le monde lorsque les humains choisissent de s'entre-tuer.



Vivant sur une île paradisiaque, protégée de tous, le destin de Diana (interprétée par Gal Gadot) est bouleversé lorsqu'un pilote américain s'écrase au large de la plage. Lorsque cet espion lui raconte que, de l'autre côté du monde, une guerre mondiale est en train de décimer des peuples, Diana ne peut pas s'empêcher de se sentir concernée. Elle quitte les siennes, fuit son havre de paix et s'engage dans un combat qui lui permettra de découvrir l'ampleur de ces pouvoirs.



Depuis sa sortie, Wonder Woman ne cesse de briser des records. Moins d'un mois après sa sortie en salles, ce blockbuster est LE succès de l'année en terme de recettes (plus de 650 millions de dollars à travers le monde), peut-on lire dans un article de Elite Daily. Il s'agit également du long-métrage (en live action) dirigé par une réalisatrice et mettant en avant une super-héroïne en tant que personnage principal le plus rentable de tous les temps.

Bref, Wonder Woman semble s'inscrire comme le film le plus badass de l'année, voire de l'histoire du cinéma ? Réponse immédiate après lui avoir fait passer notre impitoyable Bechdel Test (1).

> WONDER WOMAN - Rise of the Warrior [Official Final Trailer] Date : 27/06/2017

Reçu ou recalé ?

Wonder Woman met en scène (au moins) deux personnages féminins identifiables : Diana est entourée de nombreuses femmes sur l'île paradisiaque dans laquelle elle vit. Les spectateurs pourront identifier Hippolyte, la mère de Diana, reine des Amazones (Connie Nielsen) ; et la sœur de cette dernière la générale Antiope (Robin Wright).



Lors de sa mission en Europe, Diana va croiser la route de Etta (Lucy Davis) , la secrétaire de Steve Trevor (Chris Pine), le pilote qui va aider Diana dans sa mission ; mais aussi la terrifiante Isabel Maru, alias "Dr Poison", celle qui met au point le gaz mortel utilisé par les Allemandes pour décimer ses ennemis (Elena Anaya).



Elles parlent ensemble : la première partie du film se déroule sur l'île des Amazones. Diana échange avec sa mère, ses tantes et d'autres femmes. Elle entre également en contact avec Etta avec qui elle échange quelques mots. Et si sa route croise enfin celle du Docteure Poison, les deux femmes n'ont pas vraiment le temps de discuter (on ne vous dira pas pourquoi).



Leur sujet de conversation ne concerne pas un homme : se battre, sauver les être humains, partir de l'île, accomplir son destin, écouter l'histoire des origines des Amazones... voilà autant de sujets abordés entre Diana et sa mère ou sa tante. Pas d'homme à l'horizon donc.





Total : 3/3



Verdict

Vous avez un petit coup de mou avant le lancement des vacances d'été ? Jetez-vous dans une salle obscure et laissez-vous emporter par l'univers de Wonder Woman.



Car, même à l'ère de la Seconde Guerre mondiale (quand les femmes n'étaient pas les bienvenues dans les assemblées décisionnaires), Diana Prince ne prend pas de gant pour imposer sa vision de ce qui est juste : prendre des risques, se mettre en danger, sortir de sa zone de confort, affronter les assemblées d'hommes comme les no men's land pour valoriser l'amour et, accessoirement, sauver le monde. Vivement la suite !



Note finale : reçu mention spéciale scènes de combats beaucoup trop stylées.

(1) Le Bechdel test est un outil permettant de démontrer, en seulement trois questions, à quel point certaines œuvres culturelles s'intéressent uniquement aux personnages masculins et manquent cruellement de leurs homologues féminins. Le Test se décline sur trois niveaux de questions. Une œuvre est reçue si, pour chacune de ces questions, la réponse est "oui". Facile ?