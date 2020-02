Daniel Radcliffe évoque la rumeur de son arrivée sur le projet Marvel "Moon Knight"

publié le 20/02/2020 à 16:21

Il aurait pu être le "Batman" de la famille Marvel. Daniel Radcliffe, éternel Harry Potter au cinéma, voyait son nom revenir très souvent lorsque le projet de série "made in" Marvel, Moon Knight, était évoqué. Disney+ est en plein développement de ses séries tirées de l'univers Marvel comme The Falcon and the Winter Soldier ou encore WandaVision mais Moon Knight peine toujours à avancer.

Daniel Radcliffe a clairement expliqué qu'il ne participerait pas à ce projet dans une interview pour le site ComingSoon : "Les rumeurs sur Moon Knight sont infondées. Je peux clairement les démentir. Je n'ai jamais été contacté sur ce projet. Si je devais un jour revenir sur une grosse franchise, le script devrait être de très très haut niveau". Et l'acteur d'ajouter : "Mais je ne suis pas totalement fermé à l'idée de travailler pour une franchise dans le futur, ça pourrait être très amusant".

Daniel Radcliffe ne semble donc pas particulièrement convaincu par ce projet Marvel et, plus qu'une critique de Moon Knight, c'est surtout une méfiance pour les univers ultra-populaires qui semble refroidir le Britannique. Il est vrai qu'il a consacré toute sa jeunesse et son adolescence à l'univers Harry Potter entre 1999 et 2011.

Le casting de Moon Knight devrait se révéler au goutte à goutte jusqu'à l'été 2020, lorsque le tournage commencera. Aucune date de diffusion n'est pour l'heure arrêtée.

Qui est Moon Knight ?

Moon Knight pourrait avoir le droit à sa propre série sur Netflix Crédit : Marvel

Marc Spector est un ancien boxeur poids lourd, militaire et mercenaire. Il travaille avec un pilote français, Jean-Paul Duchamp, alias "Frenchie". Après une mission lors de laquelle on lui ordonne de tuer des villageois innocents en Égypte, il désobéit et est laissé pour mort par son chef d'escouade, Bushman.

Sauvé par les habitants, il est amené dans le tombeau d'un pharaon et entre en contact avec Khonsou, le dieu égyptien de la Lune. Béni et guidé par la divinité, il prend une cape du tombeau et promet de retourner aux États-Unis pour exercer sa vengeance. Là, il devient un homme double comme Bruce Wayne : milliardaire le jour et justicier la nuit. Habillé de blanc pour être vu comme la lune la nuit, il pourchasse les malfrats.

Il ne dispose pas véritablement de pouvoirs surnaturels. Grâce à ses entraînements et son immense fortune, il dispose d'un véritable arsenal de gadgets dont des shurikens en forme de lune et un bâton télescopique en adamantium (le métal du squelette de Wolverine). Très doué au combat, il a réussi à battre Dead Pool. Seule subtilité surnaturelle : ses compétences et sa résistance semblent liées aux cycles lunaires, il reçoit des visions du dieu Khonsou et peut résister à certaines attaques mentales.

Moon Knight est un personnage assez sombre. Lors de Civil War par exemple, aucun des camps ne voulait de lui puisqu'il se montrait souvent trop violent avec ses ennemis, préférant les occire plutôt que de les confier aux autorités...