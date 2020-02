"Doctor Strange 2" : Sam Raimi ("Spider-Man") pressenti à la réalisation

publié le 06/02/2020 à 12:37

La valse des réalisateurs va-t-elle enfin s'achever pour la suite tanta attendue des aventures du sorcier de Marvel, Doctor Strange ? Après le départ de Scott Derrickson, le réalisateur du premier volet, pour des différends créatifs, les studios Marvel pourraient bien confier le bébé magique à Sam Raimi.

Pour les fans de super-héros, Sam Raimi est tout particulièrement associé à un autre personnage de Marvel, le bondissant Spider-Man puisque l'Américain était derrière la trilogie des années 2000 avec Tobey Maguire dans le rôle titre.

D'après les informations exclusives de nos confrères du magazine Variety, Sam Raimi serait en pourparlers pour réaliser Doctor Strange in the Multiverse of Madness (plus connu du public sous le nom de code "Doctor Strange 2") dont la sortie est programmée pour le 7 mai 2021. Ni Sam Raimi, ni Marvel n'ont pour l'heure confirmé ou infirmé cette affirmation.

Benedict Cumberbatch reprendra son rôle dans cette suite qui pourrait s'aventurer dans l'horrifique, tout comme ses compagnons Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor. Elizabeth Olsen, alias Scarlet Witch devrait jouer un rôle important dans l'intrigue (peut-être en lien avec la série télé WandaVision qui est développée pour Disney+) mais Rachel McAdams (la collègue médecin de Dr Strange dans le premier film) ne sera pas de la partie.