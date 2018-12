Batman Day 2018 : vous savez que vous êtes fan de Batman quand...

publié le 15/09/2018 à 10:00

Aux oubliettes les autres super-héros. Batman, pour vous, c'est le seul, le vrai, celui à qui on ne la fait pas. Il est moins naïf que Superman, moins énervant qu'Iron Man et Captain America, plus malin que tous ses acolytes de la Justice League - d'ailleurs, au cas où ils tourneraient mal, il a prévu un plan pour les mettre hors d'état de nuire.



Vous avez vu 15 fois la mort de Thomas et Martha Wayne, les parents du petit Bruce, vous connaissez nombre de répliques des différents interprètes du justicier masqué, vous avez au moins un accessoire ou un vêtement avec le célèbre logo...

Et qu'importe si Justice League n'est pas le meilleur de l'année 2018. Votre passion pour l'homme chauve-souris est inaltérable. Et pour ce Batman Day, vous avez une furieuse envie de vous rendre à Gotham City, car plus que tout, au fond de vous, vous savez que vous êtes fan de Batman quand...



1. Vous savez qu'un super-héros n'a pas besoin de voler pour être cool

Et puis franchement, ça a moins de gueule sans effets spéciaux

Non, Batman ne vole pas. Tant mieux : personne ne le prendra pour un oiseau ou un avion.

2. Des fois, vous faites la voix grave de Batman

On ne sait jamais, on pourrait un jour vous demander d'enfiler le costume du super-héros. Et ce jour là, mieux vaudra avoir bien bossé sa voix de Batman. Celle qui fait peur.

3. Vous avez le t-shirt avec le logo à l'ancienne

Et tu en es fier

C'est mamie Danielle qui vous l'a offert à noël quand vous aviez 12 ans. Bon, d'accord, il est trop petit, mais c'est pas grave. Au moins il met en valeur votre corps de rêve.

4. Vous détestez George Clooney depuis qu'il a saboté le rôle

En 1997, George Clooney a torpillé la franchise dans Batman et Robin, un film à base de blagues vaseuses et de gadgets colorés. À réserver aux moins de 7 ans.

5. Vous savez déjà en quoi vous serez pour les soirées déguisées

Niveau déguisement, c'est le Batman de 1966 qui est le plus pratique à copier : un pull en lycra gris, une cape, un logo découpé au ciseau et un masque en carton.

6. Vous avez donné son nom à votre chat

Il faut que le chat soit noir, évidemment

Il a des oreilles, il est furtif, il se bat à coup de griffes : franchement, est-ce qu'on peut trouver un meilleur nom que Batman pour un chat ?



7. Vous savez que Mark Hamill n'est pas que Luke Skywalker

Mark Hamill a incarné Luke Skywalker, mais c'est aussi la voix du Joker dans les nombreux dessin animés. Croyez le ou non, le comédien a une voix dingue.