publié le 24/02/2017 à 17:04

George Clooney, star de cette 42ème cérémonie des César. L'américain se verra remettre un prix d'honneur, en hommage à l'ensemble de sa carrière en tant qu'acteur et réalisateur, lors de la 42ème cérémonie des César, ce vendredi 24 février, à la Salle Pleyel à Paris. En 2016, c'est l'acteur Michael Douglas qui s'était vu remettre la fameuse statuette. L'académie des César a cette fois porté son choix sur George Clooney, pour son "talent éblouissant de comédien, réalisateur, scénariste et producteur, et avant tout sa générosité tant artistique que spirituelle", avaient expliqué les organisateurs dans un communiqué.



Une reconnaissance du cinéma français qui avait visiblement fait rire l'acteur de 55 ans, qui, dans une bande-annonce s'était pris pour César lui-même. Une statuette en hommage donc, à la longue carrière de George Clooney, lui qui a été repéré en 1994 dans la série Urgences.

L'acteur s'est fait peu à peu une place dans le cinéma international, notamment grâce à ses rôles dans Une nuit en enfer, Burn After Reading, la saga Ocean ou encore Gravity. Autant de rôles qui ont fait de lui l'un des acteurs les plus emblématiques de sa génération.

1994 - À 35 ans, George Clooney joue le Dr. Doug Ross dans la série américaine "Urgences" Crédits : NBC / Urgences | Date : 24/02/2017
1996 - George Clooney incarne Seth Gecko dans le film de Robert Rodriguez, "Une nuit en enfer" Crédits : Une nuit en enfer / Allociné
2000 - George Clooney tourne de nouveau avec les frères Coen, et incarne Ulysses Everett McGill dans "O'Brother" Crédits : Touchstone Pictures / Studio Canal
2001 - George Clooney incarne Danny Ocean dans "Ocean's Eleven" Crédits : Warner Bros. France
2005 - "Good Night, and Good Luck.", de et avec George Clooney qui incarne Fred Frendly Crédits : Metropolitan FilmExport
2006 - George Clooney joue aux côtés de Matt Damon dans le film de Stephen Gahan, "Syriana", dans lequel il joue le rôle de Robert Barnes Crédits : Warner Bros. France
2008 - Les frères Coen offrent le rôle de Harry Pfarrer à George Clooney dans "Burn after reading" Crédits : StudioCanal
2013 - George Clooney incarne Matt Kowalski dans le film oscarisé à plusieurs reprises "Gravity", de Alfonso Cuarón Crédits : Warner Bros. France
2014 - Jean Dujardin, Matt Damon, Cate Blanchett et George Clooney partagent l'affiche de Monuments Men, film dans lequel il incarne Franck Stokes Crédits : 20th Century Fox