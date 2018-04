publié le 20/04/2018 à 15:56

Avengers : Infinity War devrait être un vrai massacre. Pour bien nous faire comprendre que Thanos est un être diabolique et qu'il détient les plus puissantes armes de l'univers, Marvel doit faire le choix du choc et du dramatique. D'ailleurs, Joe Russo, qui réalise le film avec son frère Anthony, a d'ailleurs expliqué à Digital Spy, que "les personnages doivent faire des sacrifices afin de vraiment ressentir leur émotion et l'importance de leur quête. Ils doivent passer par de multiples épreuves qui leur coûtent quelque chose".



Et rien de plus dramatique que des héros qui meurent. Iron Man, Captain America, Black Widow... Personne n'est à l'abri du pouvoir destructeur de Thanos, ni de sa force. Surnommé "le titan fou" dans les comics, il compte bien ne laisser personne l'empêcher de mettre la main sur les 6 Pierres de l'Infini,