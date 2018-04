publié le 19/04/2018 à 15:51

Tous les méchants ont une faille. Et Thanos pourrait ne pas déroger à cette théorie. C'est en tout cas une idée qui commence à faire son chemin à quelques jours de la sortie d'Avengers : Infinity War. Dans ce nouveau film des frères Russo, le titan s’apprête à envahir notre monde pour récupérer les 6 Pierres de l'Infini. Ces pierres aux pouvoirs inégalables, sont le fil rouge des films Marvel depuis 10 ans. Attention, la suite contient des spoilers.





Et si Thanos possède déjà deux Pierres (celle de l'Espace et du Pouvoir) et qu'on suppose que le film sera un vrai massacre pour nos héros, le titan pourrait ne pas être si invincible. En effet, de nombreux indices venus des comics laissent penser que Thanos pourrait bien dévoiler ses faiblesses et causer sa perte dans Infinity War. Explications.

Thanos est son pire ennemi

Bien qu'il soit la plus grande menace de l'univers Marvel, Thanos a aussi une longue série de défaites dans les comics contre Adam Warlock (vu dans Les Gardiens de la Galaxie 2), Captain Mar-Vell (celui qui va former Captain Marvel dans le film dédié à la super-héroïne) ou encore les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Et à chaque fois, Thanos cause sa propre perte.

On l'apprend et on le voit bien dans le comics Infinity Gauntlet. Adam Warlock l'explique ainsi à Thanos, une fois qu'il a perdu le Gant de l'Infini à cause de Nebula (incarnée par Karen Gillan) : "Par trois fois, ton subconscient a fourni à l'adversaire l'instrument de ta défaite". Et le titan, aussi colossal soit-il, ne peut qu’acquiescer. Mieux encore : il décide d'aider les Avengers.

Dans "Infinity Gauntlet", Adam Warlock explique à Thanos les raisons de son échec Crédit : Marvel

Adam Warlock connaît sa plus grande faiblesse

Si l'arrogance semble être la plus grande faiblesse de Thanos, c'est en réalité plus complexe que cela. En effet, dans Infinity Gauntlet, la connexion entre Adam Warlock et la Pierre de l’Âme (où son âme est emprisonnée) lui a permis de sonder celle de Thanos. Il a ainsi découvert ce que le titan cache à l'univers et à lui-même : il sait qu'il n'est pas digne du pouvoir ultime des Pierres, c'est pour cela qu'il fait, inconsciemment des erreurs, qui le conduisent à la défaite. Vous l'aurez compris, Adam Warlock semble être le seul être capable de vaincre Thanos, puisqu'il le connaît mieux que quiconque.



Dans Les Gardiens de la Galaxie 2, il est dans son cocon, après avoir été créé par la Grande prêtresse Ayesha, l'une des Némésis des Gardiens dans le film. Mais sur Twitter, James Gunn, le réalisateur de la saga des Gardiens de la Galaxie a expliqué qu'Adam ne serait pas présent dans Infinity War. Reste à savoir si on le découvrira dans Avengers 4, ou si les frères Russo décideront de donner une toute autre fin au conflit.



That is a long article for a 7 word tweet! But, no, as I’ve said many times before, Adam Warlock is not in #InfinityWar. I was of course not tricking anyone - I wouldn’t do that. https://t.co/SqSw9agVxc — James Gunn (@JamesGunn) 6 avril 2018

Nos héros sont-ils donc à l'abri ?

Dans tous les cas, la victoire des Avengers, Gardiens de la Galaxie et Wakandais(e)s leur coûtera cher. De nombreux personnages devraient mourir dans Infinity War et probablement dans Avengers 4. D'ailleurs, Joe Russo, qui réalise le film avec son frère Anthony, a d'ailleurs expliqué à Digital Spy, que "les personnages doivent faire des sacrifices afin de vraiment ressentir leur émotion et l'importance de leur quête. Ils doivent passer par de multiples épreuves qui leur coûtent quelque chose".