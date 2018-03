"Doctor Strange" : le Sorcier Suprême aura bien une Pierre de l'Infini

publié le 29/09/2016 à 10:47

C'était une rumeur, c'est désormais officiel. Il y aura bien une Pierre de l'Infini dans Doctor Strange. On en compte désormais 4, avec celles aperçues dans Avengers 1 et 2, Les Gardiens de la Galaxie et Thor 2. De nombreux fans étaient persuadés qu'une Pierre de l'Infini serait dans le film du Sorcier Suprême, comme le veut la tradition dans les comics. La nouvelle a été confirmée par Barry Gibbs, l'accessoiriste du film. Elle se trouvera dans l’Oeil d'Agamotto, l'amulette autour du cou de notre héros.



Pour le moment, Marvel continue d'entretenir le mystère sur la nature de la Pierre. Il en reste deux à trouver. S'agit-il de celle du Temps ou de l'Âme dans Doctor Strange ? Si on se fie à la couleur du pendentif du Sorcier qui émet une lumière verte, il s’agirait de la dernière. Elle permet de contrôler les âmes des morts et des vivants. Tout aussi dangereuse que ses "sœurs"... Quant à la Pierre du Temps, elle a un pouvoir sur le temps (logique) et donne accès aux voyages temporels. Quoi qu'il en soit, cette Pierre dans Doctor Strange confirme de nouveau sa présence dans Avengers : Infinity War, où tous nos héros préférés devront défendre le monde contre le titan Thanos, dont le but ultime est de posséder toutes les Pierres de l'Infini.