publié le 21/03/2018 à 07:30

Moins d'une semaine après sa sortie, le nouveau trailer d'Avengers : Infinity War donne toujours des frissons. En moins de 3 minutes, on fait le plein de nouvelles images frénétiques où nos héros et héroïnes se préparent au combat le plus dur de leur existence. Les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, mais aussi Black Panther vont devoir affronter le titan Thanos qui convoite les 6 Pierres de l'Infini. De New York au Wakanda, le pays de Black Panther, la lutte promet d'être rude et sanglante.



Entre les aperçus de la bataille qui se déroule au Wakanda et les nouvelles armures d'Iron Man et Spider-Man, 8 détails d'Avengers : Infinity War sont cachés dans cette nouvelle bande-annonce. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'intrigue, passez votre chemin car la suite du texte contient des spoilers.

> Avengers : Infinity War - Bande-annonce officielle (VOST)

1. Thanos a déjà la Pierre du Pouvoir avant celle de l'Espace

Thanos et ses deux Pierres de l'Infini Crédit : capture d'écran YouTube

Sur cette image, on remarque une pierre violette sur le Gant de l'Infini de Thanos. Il s'agit de l'Orbe du Pouvoir découverte dans Les Gardiens de la Galaxie. Souvenez-vous, Star-Lord et son équipe arrivent à empêcher Ronan l'Accusateur de récupérer la Pierre et de la donner à Thanos. La Pierre termine en sécurité avec les Nova Corps, la police intergalactique des Gardiens de la Galaxie. Thanos a donc réussi à s'emparer de l'Orbe (nul doute que les Nova ont été décimé) et qu'il fait ensuite route vers le vaisseau Asgardien de Thor, comme on le voit dans l'une des scènes post-génériques de Thor : Ragnarok. Thanos espère ainsi récupérer la Pierre de l'Espace / le Tesseract, que Loki (le frère de Thor) possède.

2. Une référence au comic "The Infinity Gauntlet"

Gamora explique le pouvoir de Thanos Crédit : capture d'écran YouTube

Cette scène est une référence directe au comics The Infinity Gautlet de Jim Starlin, George Perez et Ron Lim. Dans cette histoire, Thanos est en possession des 6 Pierres de l'Infini. Il est donc tout-puissant et peut détruire n'importe quel univers, en "un claquement de doigts", comme l'explique Gamora. On le voit à l'oeuvre dans les pages du comics sorti en 1992. Espérons que Thanos n'arrive pas aussi loin dans sa quête des Pierres...

Thanos claque des doigts dans "The Infinity Gauntlet" Crédit : Marvel comics

3. Le flash-back sur Thanos et Gamora

La très jeune Gamora et Thanos Crédit : capture d'écran YouTube

Ce n'est pas une surprise, Avengers : Infinity War permettra d'en savoir plus sur l'histoire de Thanos et sa soif de conquêtes. On le voit ici en armure, repartant d'une planète qu'il vient probablement d'asservir. Dans Les Gardiens de la Galaxie, Gamora explique à Star-Lord qu'elle a été adoptée par Thanos. Elle est même devenue sa "fille préférée". Mais loin de la chérir, le titan l'a torturée et transformée en machine de guerre. Avec cet extrait de la bande-annonce, on peut penser qu'on aura droit à d'autres flash-backs racontés par Gamora.



4. Vision arrive blessé au Wakanda

Vision allongé dans le laboratoire de Shuri au Wakanda Crédit : capture d'écran YouTube

Cette scène devrait se dérouler après que Vision soit attaqué par l'Ordre Noir, l'armée de Thanos. Il possède en effet la Pierre de l'Esprit qui lui permet d'être en vie. Dans cette scène, on le voit s'appuyer sur Scarlet Witch, sa compagne dans les comics. Vision est allongé dans le laboratoire de Shuri, la petite sœur de Black Panther. Scientifique ultra-qualifiée, on la voit brandir un hologramme de la tête de Vision. Elle essaie sans doute de trouver une solution pour le protéger ainsi que la Pierre qui orne son front.



5. Rhodes remarche

Rhodes en compagnie de la team Captain America au Wakanda Crédit : capture d'écran YouTube

Dans cette scène, on voit que Rhodes se tient sur ses deux jambes. La preuve qu'il s'est remis de sa terrible chute de Captain America : Civil War, où Vision le blesse par inadvertance avec sa Pierre. Rhodes est alors paralysé, mais il termine le film en séance de rééducation. On devine que la technologie de Tony Stark doit être liée à sa guérison. Qu'on ne pense que tout ce soit fait rapidement, Scarlett Johansson (Black Widow) a révélé à Entertainment Tonight que le film se déroulera "2 à 3 ans après les événements de Captain America : Civil War". Ce qui laisse le temps à Rhodes de guérir, mais aussi à Thanos de préparer son invasion de la Terre.

6. L'Ordre Noir de Thanos au complet

L'Ordre Noir de Thanos est un redoutable groupe d'extra-terrestres Crédit : capture d'écran YouTube

Dévoilés dans un des concept-arts du film, voici donc les 4 sbires de Thanos. Corvus Glaive, bras droit de Thanos au visage démoniaque. Il est marié avec la guerrière Proxima Midnight , qui menace Loki de sa lance. Viennent ensuite Nain noir / Cull Obsidian et Ebony Maw (Mâchoire d'ébène), qui n'est pas un guerrier, mais un télépathe. Cette scène se déroulerait dans le vaisseau des Asgardien attaqué par Thanos, comme on le devine dans la scène post-générique de Thor : Ragnarok. Si certain(e)s pouvait penser que Loki va de nouveau trahir son frère et donner le Tessaract à Thanos, il semblerait qu'en réalité il y soit obligé, puisqu'il est tenu en joue par Proxima Midnight.

7. Doctor Strange est manipulé par Ebony Maw

Doctor Strange hurle de douleur face aux manipulations mentales d'Ebony Maw Crédit : capture d'écran YouTube

Doctor Strange va-t-il rejoindre l'Ordre Noir de Thanos ? Cette image laisse planer le doute. Le Sorcier Suprême est torturé mentalement par Ebony Maw, membre de l'Ordre Noir de Thanos et puissant télépathe. Il pourrait réussir à manipuler l'esprit de Doctor Strange et faire combattre nos héros et héroïnes pour récupérer les autres Pierres de l'Infini. La tension est à son comble, tout comme la douleur du Sorcier Suprême qui possède la Pierre du Temps (l’œil d'Agamotto), que convoite le titan.

Mâchoire d'ébène est un télépathe très puissant, il arrive même à manipuler Doctor Strange, le Sorcier Suprême Crédit : Marvel

8. Une nouvelle arme pour Thor ?

Thor dans "Avengers : Infinity War" Crédit : capture d'écran YouTube

Depuis Thor : Ragnarok, Thor ne possède plus son célèbre marteau, le Mjöllnir, détruit par la déesse Héla. Mais, dans l'une des photos de tournage du film, Chris Hemsworth (Thor) a été aperçu en compagnie de sa célèbre arme. Pour autant, il s'agirait d'une nouvelle version du Mjöllnir comme le révèle le média américain Digital Spy avec une photo marketing à l'appui. Il s'agit du Stormbreaker ("casseur d'éclairs") qui devrait être formé à partir du bras de Teenage Groot, puisqu'on remarque que le manche de la hache est en bois. Dans cette scène, Thor pourrait être en train de construire son Stormbreaker grâce à son pouvoir divin, sous les yeux ébahis de Teenage Groot et Rocket des Gardiens de la Galaxie.