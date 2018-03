publié le 21/03/2018 à 18:28

Pourra-t-on découvrir le Surfer d'Argent dans Avengers : Infinity War ? L'idée commence à faire son chemin outre-Atlantique depuis que le site Metacritic, qui note les films, musiques et jeux vidéo, a dévoilé que Curt Clendenin (The Blues Brother) incarnerait le héros. Une information à prendre avec les pincettes, puisque le nom de l'acteur n'a (encore) jamais été évoqué par Disney ou Marvel. Il n’empêche que l'information a été reprise par de nombreux médias américains comme Digital Spy ou CinemaBlend.



L'annonce de Metacritic n'est pas si folle puisque depuis décembre dernier, Disney possède les droits d'exploitations au cinéma des héros et héroïnes de la Fox, dont faisait partie le Surfer d'Argent. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà vu dans Les Quatre Fantastiques et le Surfer d'Argent en 2007 aux côtés de Chris Evans (la Torche), Jessica Alba (la Femme invisible), Ioan Gruffud (Mr Fantastique) et Michael Chiklis (la Chose).

Depuis le rachat historique de Disney, Le Surfer d'Argent pourrait donc très bien rejoindre les Avengers, les Gardiens de la Galaxie et Black Panther dans Avengers : Infinity War. D'autant que l'histoire du Surfer d'Argent dans les comics est liée à celle du titan et des Pierres de l'Infini. Il arrive même à neutraliser Thanos avec l'aide d'Adam Warlock, un être suprême qu'on voit dans l'une des scènes post-génériques des Gardiens de la Galaxie 2. Le Surfer d'Argent serait donc d'une grande aide pour la team Marvel qui s'apprête à livrer son combat le plus rude dans Avengers : Infinity War.