publié le 25/07/2017 à 16:35

Les spectateurs vont-ils devoir sortir les mouchoirs devant Avengers : Infinity War ? Le mystère reste entier, même si la perspective d'un combat contre Thanos et son Ordre Noir laisse craindre de lourdes pertes chez les héros de l'aventure. Il faut dire que le titan possédera l'arme la plus puissante de l'univers Marvel : le Gant de l'Infini. Joe Russo, qui réalise Infinity War avec son frère Anthony, a tenu à s'exprimer sur le sujet dans un entretien pour CinemaBlend. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Joe Russo met en garde les fans dans une déclaration lourde de sens. "Je crois que tout doit avoir une fin à un moment donné pour qu'il ait de la valeur. Le public doit être préparé", a-t-il assuré au site américain. Comme dans Game of Thrones, aucun personnage n'est en sécurité.

Toujours selon le média américain, il se pourrait que Vision (né dans Avengers : L’Ère d'Ultron) soit la première victime de Thanos. Il porte en effet sur son front la Pierre de l'Esprit, qui lui permet d'être en vie et que le titan convoite pour alimenter son Gant de l'Infini. Il devra donc tuer l'Avenger pour la récupérer... Mais rien n'est encore officiel.