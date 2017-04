publié le 05/04/2017 à 11:17

Chris Evans devrait bientôt raccrocher son bouclier de Captain America. C'est bien ce qu'il a laissé entendre lors d'un entretien avec USA Today. Interrogé sur son prochain film : Gifted, l'acteur a ensuite parlé de son rôle le plus emblématique : celui de Captain America de l'univers Marvel. Chris Evans a alors expliqué que son contrat avec la Maison des Idées touchait bientôt à sa fin : plus précisément après le second volet d'Avengers : Infinity War prévu en 2019 et dont le premier film sortira en 2018.



"Je mentirais si je vous disais que ce n'est pas grave pour moi [de dire adieu au Captain]. Mais, passer le flambeau fait partie de l'expérience. Rien ne dure éternellement. Il y a une certaine beauté dans ce départ, c'est triste et joyeux à la fois", a expliqué Chris Evans à USA Today. Après Wolverine (Hugh Jackman) et le Professeur X (Patrick Stewart) dans Logan, on n'a donc pas finit de dire adieu à nos héros préférés. Robert Downey Jr, aka Iron Man, devrait d'ailleurs aussi arriver à la fin de son contrat avec Marvel après le second Avengers : Infinity War.

Dans Collider, Chris Evans a quand même expliqué qu'il n'était pas prêt d'abandonner son Captain : "La suite ne dépend pas de moi. Mon contrat est terminé. Mais je ne vais pas rester assis et dire : 'C’est fini'. Parlez-en à Marvel. Si nous pouvons continuer, je suis partant". mais, pour le moment, il n'y a aucune rumeur sur un renouvellement de contrat...