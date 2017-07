publié le 18/07/2017 à 15:48

Est-ce la fin de Steve Rogers en tant que Captain America ? Après avoir lâché son bouclier à la fin de Captain America : Civil War, refusé de signer les Accords de Sokovia et libéré ses camarades prisonniers à cause du gouvernement américain, il y a de fortes chances.



Steve Rogers est en effet devenu un criminel depuis la fin de Civil War et son retour dans Avengers : Infinity War est très attendu par les fans. Si on a déjà de nombreuses informations sur ce prochain film, la Convention Disney D23, qui s'est tenue, du 14 au 16 juillet, a donné de nouveaux détails sur l'histoire et le rôle de Steve Rogers.

En 2018, tous les super-héros Marvel vont donc s’allier dans Avengers : Infinity War pour vaincre le titan Thanos (vu la première fois dans Avengers) qui cherche à mettre la main sur les Pierres de l'Infini et détruire notre monde.



Pendant le D23 on a appris qu'il n'arrivera pas à mettre les mains sur les 6 Pierres dès le premier film, mais que la guerre l'opposant aux héros sera épique comme l'a révélé un court extrait de la bande-annonce diffusé au D23. Les héros Iron Man, Black Panther, Thor et entre autres, se battent contre le titan armé de son Gant de l'Infini (qui le rend invincible). Et que devient Captain America dans cette histoire ?

Captain America aura un nouveau look

Comme vu précédemment, Steve Rogers est maintenant considéré comme un criminel par le gouvernement américain. Nul doute qu'il mène une vie incognito en civil et c'est pour cela qu'il aura une barbe et les cheveux longs dans Infinity War !



Il faudra patienter jusqu'à la sortie de la bande-annonce pour découvrir ce nouveau look. Plus encore, ce changement physique prouve que Steve a bien laissé tomber son identité de Captain pour devenir un autre héros, connu des lecteurs de comics.

Il prendrait l'identité de Nomad

En 1974, Captain America devient Nomad Crédit : Marvel

Selon le média CinemaBlend, Steve Rogers prendrait l'identité de Nomad dans Infinity War. Dans les comics, Captain America devient Nomad en 1974, après avoir été déçu par le gouvernement américain en plein scandale du Watergate.



Il porte alors un costume bleu et jaune avec un masque noir, sans bannières étoilées. Mais selon le média américain, il ne portera pas exactement la même tenue dans Infinity War. Dans les comics, Nomad continue de lutter contre le mal, mais indépendamment du gouvernement américain.



Un autre Captain America va lui succéder ?

C'est l'une des théories les plus en vogue sur Infinity War. Un des membres des Avengers devrait reprendre le costume du Captain. Pour le moment, deux candidats sont en lice : Bucky et Le Faucon, en se basant sur l'histoire du personnage dans les comics.



En 2008 dans The Death of Captain, Bucky est désigné par Steve avant sa mort pour reprendre le célèbre bouclier. Sam Wilson/Le Faucon devient le nouveau Captain en 2014 puisque Steve Rogers est très affaibli après avoir été attaqué par Crâne Rouge (vu dans Captain America : First Avengers). Pour le moment, les principaux intéressés n'ont pas donné suite à ces rumeurs. Il faudra donc s'armer de patience avant d'en savoir plus.