publié le 09/05/2018 à 13:10

Scarlett Johansson et Sebastian Stan ont-ils commis une bourde ? Les deux interprètes de Black Widow et Bucky Barnes dans les films Marvel auraient en effet laissé échapper des détails cruciaux sur Avengers 4, la suite d'Avengers : Infinity War. Attention, la suite du papier contient des spoilers potentiels sur Avengers 4.



Après le choc d'Avengers : Infinity War où les trois quart des héros et héroïnes Marvel succombent au cataclysme provoqué par Thanos, les fans se demandent ce qu'il pourrait se passer dans Avengers 4. Le film, de nouveau réalisé par les frères Russo, est attendu le 3 mai 2019 dans les salles françaises. Si Marvel et Disney verrouillent toute communication autour du film, les acteurs et actrices ne peuvent s'empêcher de laisser échapper quelques détails.

C'est le cas pour Scarlett Johansson (Black Widow) lors de son passage dans l'émission américaine de Stephen Colbert il y a un an et de Sebastian Stan (Bucky Barnes) au média américain The Independant, en avril dernier.

"Avengers 4" se finirait avec une bataille réunissant 32 super-héros et héroïnes

Scarlett Johansson parle ainsi d'une scène "où on est 32 super-héros, ça fait beaucoup". Au départ, les fans ont (logiquement) crû qu'elle dévoilait un moment clef d'Avengers : Infinity War. Mais, il n'y a pas de scène de ce type dans ce dernier. Pendant la bataille au Wakanda, une quinzaine de nos personnages préférés, tels que Black Panther, Scarlet Witch, Captain America, se retrouvent sur le champ de bataille. Et sur la planète Titans, on compte six personnages dont Star-Lord, Iron Man et Nebula.



Il se pourrait donc qu'Avengers 4 se termine par une scène de bataille d'anthologie, avec 32 super-héros et héroïnes à l'écran. Une idée confirmée par Sebastien Stan il y a quelques semaines. "On a tourné une scène… Je crois que tout le monde était là. Je ne peux rien vous dire de précis, mais ça a pris trois mois pour organiser ça. Vous regardiez autour de vous, et là, vous aviez Samuel L. Jackson [Nick Furry], Michael Douglas [Hank Pym d'Ant-Man], Michelle Pfeiffer [Janet van Dyne dans Ant-Man et la Guêpe] … Tout le monde était là."



De quoi réjouir les fans Marvel ! En effet, cela voudrait dire que nos héros et héroïnes disparu(e)s en fumée à la fin d'Avengers : Infinity War seront de retour. Reste à savoir par quels moyens...