"WandaVision", saison 1, épisode 1 : la signification cachée de la date du 23 août

publié le 19/01/2021 à 16:18

WandaVision n'a pas fini de révéler ses secrets. Quelques jours après la diffusion des deux premiers épisodes sur Disney+, les fans continuent de repérer des détails cachés. Ainsi dans l'épisode 1, la date du 23 août, pour le dîner avec les Hart, n'a pas été choisie au hasard. Attention, la suite contient des spoilers.

C'est l'un des enjeux de l'épisode 1 de WandaVision. Sur le calendrier de la cuisine du couple, un cœur se trouve dans la case du 23 août. Impossible pour Wanda et Vision de se rappeler pourquoi cette date est inscrite et ce qu'elle signifie. Si Wanda pense à un anniversaire amoureux, Vision réalise que c'est le soir où son patron et son épouse, viennent dîner chez le couple d'Avengers.

Comme l'ont repéré des fans de Marvel, le 23 août a bel et bien une signification dans l'univers Marvel, comme l'explique le média américain Looper. Ce 23/08 (238) fait référence au comics Avengers #238, sorti en 1963, et dans lequel Vision revient à la vie après été désactivé lors d'un passage dans un champ de force. Wanda et Monica Rambeau, la fille de Maria Rambeau, jouée par Teyonah Parris dans WandaVision, sont aussi présentes dans cette aventure. On peut lier à l'intrigue du comics à WandaVision, puisqu'il a été "ramené à la vie" par Wanda dans sa réalité alternative à Westview, après avoir été désintégré par Thanos dans Avengers : Infinity War.

Le "Avengers #238" où Vision "ressuscite" Crédit : Marvel

Une référence au multiverse de Marvel ?

Outre cette symbolique du 23 août lié au comics, ce serait aussi un lien vers le multiverse, l'univers étendu, de Marvel que les lecteurs et les lectrices connaissent. Le chiffre 238 fait référence à Terre-238 introduite en 1981. Elle a été créée par Mad Jim Jaspers, un mutant capable de modifier la réalité, qui a banni tous les super-héros de la Terre. Cependant, comme Wanda, les pouvoirs de Mad Jim Jaspers ont de lourdes conséquences et lui font perdre la tête lors de la construction de ce nouveau monde.

La date du 23 août pourrait sinon être connecté à la Terre-823 (Earth-TRN823 en version originale) dans laquelle Maestro, le titan vert, voit ses rêves se réaliser après son combat et sa victoire contre le Docteur Fatalis. Sauf que cette réalité n'est qu'une illusion.

Ces références au multiverse dans les comics, nous prouvent une nouvelle fois que Wanda se trouve dans une autre réalité à Westview, complètement déconnectée du monde que l'on a vu dans les films Marvel. Wanda peut ainsi mener la vie dont elle rêvait au côté de Vision loin des combats et de l'horreur de son passé. C'est en tout cas dans cette Phase 4 de Marvel que l'on devrait enfin explorer ce multiverse dont Doctor Strange a parlé dans Avengers : Infinity War.