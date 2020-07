VIDÉO - "Glee" : le poétique hommage d'Heather Morris à Naya Rivera

publié le 22/07/2020 à 12:08

Une semaine après la découverte du corps de Naya Rivera, ses partenaires de Glee continuent de lui rendre hommage. Ainsi, la danseuse Heather Morris qui avait aidé le casting de la série pour la chorégraphie sur Single Ladies de Beyoncé et interprète de Brittany Pierce dans la série, a posté une vidéo émouvante.

Heather Morris danse sur Radio Silence, une des chansons interprétées par Naya Rivera sur son EP My Heart, sorti en 2019. "Le deuil est très différent pour tout le monde...mais, une chose est sûre : j'ai senti combien il est difficile de ressentir de la joie ou de rester occupé pendant le deuil, sans penser que vous n'honorez pas la personne ou que vous l'oubliez", démarre Heather Morris dans son message sur son compte Instagram.

La danseuse poursuit son message en remerciant son époux Taylor Hubbell qui lui a permis de réaliser qu'on peut rendre hommage à un proche disparu "en chérissant la vie" pour elle ou lui. Elle se confie aussi sur la culpabilité ressentie avec le nombre d'abonnés "gagné" sur Instagram après son premier hommage à Naya Rivera, dont le corps a été repêché le 13 juillet dernier après des jours de recherches.

"Ces dernières semaines j'ai eu un million de followers et au départ j'étais pleine de ressentiment car je les ai eus 'grâce' à une tragédie, mais après pris du recul, j'ai réalisé que vous m'avez entouré d'amour et de soutien. Alors je célèbre ce 1 million d'abonnés en hommage à Naya Rivera avec sa musique et sa voix qui sera pour toujours ma préférée", conclut Heather Morris.