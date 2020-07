Naya Rivera et son fils Josey Hollis Dorsey

publié le 16/07/2020 à 22:22

Après la mort accidentelle de l'actrice Naya Rivera, célèbre pour son rôle de Santana dans la série Glee, les créateurs de cette dernière se sont mobilisés pour venir en aide au jeune Josey Hollis Dorsey. Son fils, aujourd'hui âgé de 4 ans, avait été retrouvé seul sur un bateau sur les eaux du lac Piru en Californie après la noyade de sa mère.

Dans une lettre publiée par le magazine américain The Hollywood Reporter, les créateurs de la série musicale ont écrit : "Nous sommes de tout cœur avec sa famille, notamment sa mère, Yolanda, une part importante de la famille Glee, et son fils Josey. Nous sommes en train de créer un fonds pour payer les frais d'université pour le magnifique fils que Naya aimait plus que tout."

Les créateurs ont loué les grands talents artistiques de l'actrice ainsi que son humanité et son sens de l'humour. "Elle pouvait jouer, chanter, danser, être drôle et vous briser une seconde après dans une scène chargée en émotion", écrivent-ils en rappelant les nombreux moments iconiques qu'elle a offert à Glee.

Le trio a aussi tenu a rappelé que Naya Rivera fut l'une des premières actrices à incarner une adolescente lesbienne sur une chaîne comme Fox, une interprétation de son amour pour le personnage de Britanny toujours "digne, forte et chargée des meilleures intentions", notent-ils. "C'était une grande professionnelle et notre amie".