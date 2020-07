publié le 15/07/2020 à 22:30

Nombreux sont les fans de la série Glee à s'être réfugiés dans les prestations émouvantes et volcaniques de Naya Rivera, alias Santana Lopez, ces derniers jours. Depuis l'annonce de la découverte du corps de l'actrice de 33 ans dans les eaux du lac Piru en Californie, les fans se consolent en revisionnant la série et tout particulièrement les passages musicaux où la jeune femme faisait la démonstration de ses talents vocaux.

Forte et directe, le personnage de Santana était surtout d'une grande sensibilité. Pendant les scènes chantées, les plus beaux moments lui étaient souvent réservés lorsque cette jeune lycéenne fendait enfin l'armure pour dire ses blessures, ses peurs ou son amour pour la jeune Brittany Pierce (Heather Morris). Ses reprises de Valerie, Smooth Criminal, Don't Rain On My Parade, Back to Black, le mashup épique Rumor Has It / Someone Like You comptent parmi les grands moments de Glee.

"If I Die Young"

Une prestation en particulier résonne tout particulièrement auprès des proches de Naya Rivera et des fans de Glee. Dans la saison 5 de la série, les étudiants affrontent la disparition de Finn, personnage porté par Cory Monteith mort quelques mois plus tôt d'une overdose à l'âge de 31 ans. Santana chante alors une reprise de If I Die Young (Si je meurs jeune) de The Band Perry. "Si je meurs jeune, enterrez-moi dans du satin / Allongez-moi sur un lit de roses / Laissez-moi sombrer dans la rivière à l'aube / Envoyez-moi loin sur les paroles d'une chanson d'amour", chante-t-elle.

Des paroles qui évoquent la mort de l'acteur mais aussi les circonstances de la noyade de Naya Rivera elle-même. Lors de cette scène, Santana se met à pleurer après un couplet avant de s'enfuir en hurlant dans un silence glacial alors que ses amis et son professeur essayaient de la réconforter. Un crève-cœur quasi-prophétique qui a arraché de nombreuses larmes aux téléspectateurs hier et aujourd'hui et la preuve du grand talent musical et dramatique de la jeune femme.

> GLEE - If I Die Young (Full Performance) + Break Down (Official Music Video) HD