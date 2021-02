"The Walking Dead", saison 10 : 4 infos sur les épisodes bonus

Negan et Carol dans "The Walking Dead"

publié le 03/02/2021 à 16:00

The Walking Dead se rappelle au bon souvenir des fans. Plusieurs mois après le final de la saison 10, une nouvelle bande-annonce a été diffusée fin janvier 2021, pour annoncer la sortie de six épisodes bonus. Ils seront diffusés chaque lundi à partir du 1er mars en France sur OCS.

Cette partie C de la saison 10 a dévoilé quelques-unes de ses images dans cette bande-annonce d'une minute, frénétique et sanglante comme peut l'être un trailer de The Walking Dead.

Le point d'orgue de ces prochains épisodes sera sans aucun doute le grand retour de Maggie. Elle avait quitté la Colline pour rejoindre une communauté portuaire, sur les conseils de Georgie. Absente pendant des années, elle a manqué le massacre de sa communauté par Alpha et les Chuchoteurs (épisode 15, saison 9) et le départ de Michonne. Alors que nous réservent ces prochains épisodes bonus ? RTL Pop Culture fait le point sur ce que l'on sait déjà de cette partie C. Mais, attention, la suite contient des spoilers.

1. Une véritable entrée dans le Commonwealth

Certains et certaines n'y croyaient plus et pourtant ça y est le Commonwealth arrive dans la série. Cette communauté ultra-équipée est annoncée depuis la saison 8 avec l'arrivée de la mystérieuse Georgie, qui parvient à convaincre Maggie de quitter ses amis et la Colline pour partir à l'autre bout du pays.

Le Commonwealth fait une entrée violente dans notre écran à la fin de la saison 10, lorsque des militaires, habillés comme des Stormtroopers de Star Wars encerclent Eugene, Yumiko, Ezekiel et Princesse. Le quatuor c'était au départ rendu en Pennsylvanie pour permettre à Eugene de rencontre Stephanie, avec qui il discutait par la radio depuis un certain temps.

Dans la bande-annonce des épisodes bonus, nos héros et héroïnes sont emmenés devant le QG du Commonwealth, les visages couverts. On remarque d'ailleurs le pull rose de Princesse face à ses amis encapuchonnés, ce qui pourrait dire qu'elle ferait partie depuis le début du Commonwealth.

2. Le nouvel allié de Maggie

Pour le moment, Lauren Cohan a expliqué dans les colonnes de CinemaBlend que son nouvel ami au masque est similaire à celui Freddy Krueger : "Il est autant loyal envers Maggie, que Maggie l'est envers lui, ils ont vécu des situations plutôt difficiles et ils se sont soutenus mutuellement, tout comme avec d'autres amis que nous allons rencontrer". Ce personnage peut être soit, spécialement créé pour la série ou Mercer, des comics, un haut gradé de l'armée du Commonwealth et ancien Marine, selon un sondage du forum de fans Reddit.

3. L'apparition de Lucille, l'épouse de Negan

Lucille est incarnée par Hilarie Burton Crédit : Capture d'écran YouTube

Nous allons enfin découvrir qui était Negan avant d'enfiler sa veste de cuir noir et sa batte redoutable. Batte qu'il a nommée Lucille, comme son épouse dont on ignore presque tout. À Gabriel, Negan avait confié qu'elle était morte des suites d'un cancer pendant l'apocalypse de zombies. Mais plus tard, il explique à Alpha que son épouse est décédée avant le début de l'arrivée des morts-vivants. Or, dans le trailer, on voit Lucille abattre au pistolet un zombie. Negan a-t-il menti et Lucille serait-elle encore en vie ? Ou cette autre partie de la saison 10 va être traversée de flashbacks ? Il faudra s'armer de patience avant de le savoir.

4. Une confrontation à prévoir entre Maggie et Negan

On se doute que le retour de Maggie à Alexandria va créer plusieurs tensions. Et la plus explosive promet d'être sa confrontation avec Negan. Dans la saison 7, Negan a assassiné Glenn, l'époux de Maggie. Et dans la saison 9, elle veut tout faire pour se venger. En découvrant qu'il est toujours en vie et qu'il a quand même sauvé les Communautés en tuant Alpha, selon le plan de Carol, cela risque de ne pas lui plaire.



"Negan est dans un arc de rédemption, il fait des efforts, et maintenant qu'elle est de retour, ils ne s'attendaient pas à être de nouveau dans la même communauté. De toute évidence, cela aura un effet boule de neige important dans la saison à venir", a expliqué la showrunner Angela Kang dans l'émission Walking Dead Universe Preview Special, en septembre dernier.