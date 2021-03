"Star Wars : Obi-Wan Kenobi" : le casting de la série Disney+ enfin dévoilé

Crédit : Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

publié le 29/03/2021 à 17:15

La série Star Wars sur Obi-Wan Kenobi passe à la vitesse supérieure. Ce lundi 29 mars, le compte officiel Star Wars a dévoilé tout le casting de cette prochaine série attendue sur Disney+ et dont la production va démarrer "prochainement'.

Les deux acteurs les plus attendus sont bien évidemment Ewan McGregor et Hayden Christensen qui feront leurs grands retours dans les tenues d'Obi-Wan Kenobi et Dark Vador, 16 ans après leur dernier duel dans La Revanche des Sith (épisode 3). Au total, 12 acteurs et actrices sont annoncés dans cette série, dont la date de diffusion n'est pas encore précisée.

La belle annonce de ce casting, c'est aussi le retour de Joel Edgerton, l'interprète du jeune Owen Lars, demi-frère d'Anakin Skywalker et oncle de Luke Skywalker, que les fans ont vu pour la première et dernière fois dans La Revanche des Sith, et de Bonnie Piesse, Beru Lars, l'épouse d'Owen, toujours dans l'épisode 3. Le quatuor partagera aussi l'affiche avec Moses Ingram (Le Jeu de la dame), Kumail Nanjiani (The Eternals), Indira Varma (Game of Thrones) et Rupert Friend (Homeland).

Production begins soon on Obi-Wan Kenobi, a special event series coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9z49eW9Vgx — Star Wars (@starwars) March 29, 2021

Sont aussi annoncés dans Obi-Wan Kenobi, O'Shea Jackson Jr. (NWA : Straight Outta Compton), Sung Kang (de la saga Fast and Furious), Simone Kessel (Transgressions) et Benny Safdie (Good Time). Pour le moment, Star Wars garde secrets les rôles de chacun et chacune, à part pour McGregor, Christensen, Edgerton et Piesse. Les fans savent cependant que la série se déroulera 8 ans après La Revanche des Sith.