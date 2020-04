"Mando" et Cara dans "The Mandalorian"

publié le 22/04/2020 à 13:01

Toujours plus de "Baby Yoda" ! Le très renseigné média américain Variety vient de révéler que Disney+ travaille sur une saison 3 de la série Star Wars The Mandolarian. Une aubaine pour les fans alors que la saison 2 ne sera diffusée qu'en octobre 2020 sur la plateforme de streaming.

Des sources proches de la production de The Mandalorian ont confirmé à Variety que Jon Favreau, le showrunner, écrit cette saison 3 "depuis un moment" et que Doug Chiang, le vice-président de Lucasfilm et directeur de la création dessine des concepts-arts pour la saison 3 "depuis ces dernières semaines". "Nous démarrons la pré-production et nous envisageons de nouvelles aventures pour The Mandalorian dans la saison 3", confie une autre source au média.

Variety précise que tout ce travail sur la troisième saison a démarré ce mois d'avril, soit un mois après la fin de la production de la saison 2. La série Star Wars a été chanceuse de pouvoir boucler son montage, sa réalisation et son tournage avant le début du confinement, à la différence de The Walking Dead dont l'épisode final de la saison 10 est à l'arrêt pour la post-production. Il ne sera diffusé que "plus tard dans l'année", comme l'a précisé la chaîne américaine AMC.