publié le 29/07/2020 à 20:00

La pandémie du coronavirus a bouleversé le calendrier des cérémonies de remises de prix. Alors que les Emmy Awards, qui récompensent chaque année les meilleures séries et performances, ont dévoilé leur nomination pour leur 72e édition, quand se dérouleront les autres cérémonies aux statuettes ?

Pour le moment et sauf changements dus au coronavirus, les Emmy Awards 2020 se dérouleront le 20 septembre prochain aux États-Unis. La cérémonie devrait être virtuelle, tout comme le reste des soirées de remises de prix. Pour la suite du calendrier, rendez-vous le 31 janvier 2021 pour les Grammy Awards 2021, qui récompensent les albums, artistes et performances de l'année. Le 28 février 2021 auront lieu les Golden Globes animés par Tina Fey et Amy Poehler en direct vidéo.

Les Oscars 2021 auront lieu le 25 avril prochain. Parmi les nouveaux membres de cette prochaine cérémonie : Adèle Haenel, figure de MeToo en France, le réalisateur Ladj Ly récompensé par le César du Meilleur film pour Les Misérables et Jérémy Clapin dont le film J'ai perdu mon corps a reçu le César du Meilleur film d'animation. Le Festival de Cannes devrait se dérouler du 11 au 22 mai 2021. Il n'y a pas encore de dates pour les César, ni les Victoires de la Musique.