Si vous avez regardé Mon Amie Adèle sur Neflix et que la fin de cette mini-série britannique vous a laissé sans voix, vous pouvez continuer ce papier. Pour les autres, il vous est fortement recommandé de regarder les six épisodes de ce thriller inédit avant de vous pencher sur la suite, remplie de spoilers.

C'est donc Rob le méchant. Le meilleur ami d'Adèle a utilisé la projection du corps astral pour prendre possession du corps de la jeune femme et tuer l'enveloppe corporelle de Rob avec Adèle prisonnière. Rob-Adèle tue ensuite Louise et prend possession du corps de l'ancienne secrétaire médicale de David. Si tout le monde est dupe de ce changement, Adam, le fils de Louise sent bien que sa mère n'est plus la même personne.

Dans les dernières secondes de la série, Louise-Rob et David, tout juste mariés, sont en route pour leur lune de miel. Louise-Rob décide que pour l'occasion, le couple partira en croisière dans les Caraïbes. La caméra filme ensuite Adam, à l'arrière du véhicule, très triste. Il objecte : "Mais tu détestes les croisières". Louise-Rob le regarde alors d'un sourire à faire froid dans le dos en lui répondant : "Peut-être que j'ai changé". Ce regard n'augure rien de bon pour Adam, mais la série ne nous dévoile pas son sort. Mais, qu'en est-il dans le livre de Sarah Pinborough ?

Louise-Rob projette de tuer Adam

Dans le livre Mon Amie Adèle, sorti en 2017, Louise-Rob explique clairement qu'elle compte assassiner Adam. Le livre se termine comme la série, dans la voiture de David après le mariage du jeune couple. Adam vient de dire à sa mère qu'elle déteste les croisières et voici ce que pense Rob dans le corps Louise, comme le révèle l'ebooks de Mon Amie Adèle.

"Mes dents grincent derrière mon sourire. Il reste un tout petit obstacle pour que notre bonheur soit complet. David ne connaît pas très bien Louise, mais Ian et Adam si. Ces connexions doivent être coupées. C'était facile de détruire l'amitié entre Louise et Sophie, avec une toute petite suggestion sur les infidélités supposées de son mari - mais le départ d'Adam de ma vie devra être plus dramatique. Ce ne devrait pas être difficile à organiser. Les enfants sont prédisposés à avoir des accidents. Et puis, le deuil rapproche les gens non ?". Le doute n'est plus permis, le pauvre Adam meurt. Et notre cœur avec.

